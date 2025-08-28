    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungfraubahn Holding AktievorwärtsNachrichten zu Jungfraubahn Holding
    Die Jungfraubahn-Gruppe feiert mit einem Rekordgewinn von 37 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2025 einen beispiellosen Erfolg und setzt auf nachhaltige Projekte und starke Markttrends.

    Jungfraubahn-Gruppe: Rekordgewinn im ersten Halbjahr 2023!
    • Die Jungfraubahn-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Rekordgewinn von 37 Millionen Franken, was einem Anstieg von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Verkehrsertrag überstieg erstmals die Marke von 100 Millionen Franken und betrug 107,2 Millionen Franken, was eine Steigerung von 8,2 Prozent darstellt.
    • Oliver Hammel übernahm im Juni 2025 die CEO-Position von Urs Kessler und betonte die solide Unternehmensstruktur und das engagierte Team.
    • Alle drei Segmente (Jungfraujoch, Erlebnisberge, Wintersport) verzeichneten sowohl bei den Erträgen als auch bei den Gästezahlen Zuwächse.
    • Die Jungfraubahn-Gruppe engagiert sich für Nachhaltigkeitsprojekte, darunter das Pflanzen von Klimabäumen und die Förderung der Biodiversität.
    • Trotz globaler Unsicherheiten, wie dem Krieg in der Ukraine und der fragilen Wirtschaftslage, zeigt die Nachfrage aus Fernmärkten positive Trends für die Zukunft.

    ISIN:CH0017875789WKN:A0CACJ





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
