Jungfraubahn-Gruppe: Rekordgewinn im ersten Halbjahr 2023!
Die Jungfraubahn-Gruppe feiert mit einem Rekordgewinn von 37 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2025 einen beispiellosen Erfolg und setzt auf nachhaltige Projekte und starke Markttrends.
- Die Jungfraubahn-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Rekordgewinn von 37 Millionen Franken, was einem Anstieg von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Verkehrsertrag überstieg erstmals die Marke von 100 Millionen Franken und betrug 107,2 Millionen Franken, was eine Steigerung von 8,2 Prozent darstellt.
- Oliver Hammel übernahm im Juni 2025 die CEO-Position von Urs Kessler und betonte die solide Unternehmensstruktur und das engagierte Team.
- Alle drei Segmente (Jungfraujoch, Erlebnisberge, Wintersport) verzeichneten sowohl bei den Erträgen als auch bei den Gästezahlen Zuwächse.
- Die Jungfraubahn-Gruppe engagiert sich für Nachhaltigkeitsprojekte, darunter das Pflanzen von Klimabäumen und die Förderung der Biodiversität.
- Trotz globaler Unsicherheiten, wie dem Krieg in der Ukraine und der fragilen Wirtschaftslage, zeigt die Nachfrage aus Fernmärkten positive Trends für die Zukunft.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Jungfraubahn Holding ist am 28.08.2025.
