Daldrup & Söhne AG erhöht EBIT-Marge, verfeinert EBIT-Prognose!
Daldrup & Söhne AG glänzt mit einer gesteigerten EBIT-Marge und optimistischen Zukunftsaussichten, trotz eines Rückgangs der Konzern-Gesamtleistung.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Daldrup & Söhne AG hat die EBIT-Marge um ein knappes Viertel auf 12,6 % gesteigert (Vorjahr 10,2 %).
- Die Konzern-Gesamtleistung beträgt 21,7 Mio. EUR, im Vergleich zu 29,1 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Auftragsbestand Ende August liegt bei 140 Mio. EUR, während das relevante Marktvolumen 325 Mio. EUR beträgt.
- Die Prognose für 2025 wurde konkretisiert: Erwartet wird eine Gesamtleistung von rund 52 Mio. EUR und eine EBIT-Marge zwischen 10 % und 12 %.
- Der Halbjahresbericht 2025 wird am 30. September 2025 veröffentlicht.
- Daldrup & Söhne AG ist ein führender Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen in Deutschland, mit Geschäftsbereichen in Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung und Environment, Development & Services (EDS).
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2025, bei Daldrup & Soehne ist am 28.08.2025.
