PIERER Mobility AG: Halbjahreszahlen 2025 enthüllen spannende Trends!
PIERER Mobility AG feiert den erfolgreichen Abschluss der KTM-Sanierung mit einem Restrukturierungsgewinn und einer deutlichen Schuldenreduktion. Produktion und Absatz erholen sich, während 2025 ein positives EBIT erwartet wird.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- PIERER Mobility AG hat das Sanierungsverfahren der KTM erfolgreich abgeschlossen, was zu einem Restrukturierungsgewinn von 1.187 Mio. € führte.
- Die Nettoverschuldung wurde mehr als halbiert und beträgt nun 756 Mio. €, während das Eigenkapital auf 532 Mio. € gestiegen ist.
- Die Produktion wurde Ende Juli 2025 wieder aufgenommen, nachdem sie während des Sanierungsverfahrens eingestellt war.
- Im ersten Halbjahr 2025 sank der Umsatz um 57,8 % auf 425 Mio. €, während das EBITDA und EBIT aufgrund des Sanierungsgewinns positiv waren.
- Der Absatz von Motorrädern fiel um 42,2 % auf 85.284 Stück, während die Verkaufszahlen an Endkunden über 100.000 Motorräder lagen.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz unter dem Niveau des Vorjahres erwartet, jedoch ein positives EBIT aufgrund des realisierten Restrukturierungsgewinns.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 28.08.2025.
+0,41 %
+3,09 %
-9,91 %
-9,67 %
-36,69 %
-71,06 %
-65,73 %
-51,09 %
-92,55 %
ISIN:AT0000KTMI02WKN:A2JKHY
