    Nächste Blamage für Manchester United

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aus gegen Viertligisten

    Für Sie zusammengefasst
    • Manchester United blamiert sich gegen Grimsby Town.
    • Elfmeterschießen endet 11:12 nach 2:2 nach 90 Minuten.
    • Nur ein Punkt aus zwei Spielen in dieser Saison.
    Foto: charnsitr - stock.adobe.com

    GRIMSBY (dpa-AFX) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich im Liga-Pokal kräftig blamiert. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor beim Viertligisten Grimsby Town sensationell mit 11:12 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

    Damit musste Man United die nächste Enttäuschung einstecken, nachdem der Club in der vergangenen Saison nur den 15. Platz belegt und das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur verloren hatte. Auch in der laufenden Saison steht erst ein Punkt aus zwei Spielen zu Buche.

    Im Elfmeterschießen brauchte es 26 Schüsse, ehe nach einem Lattentreffer von Bryan Mbeumo die Überraschung perfekt war. Schon in den 90 Minuten hatte der Außenseiter 2:0 vorn gelegen, doch United rettete sich nach späten Toren noch ins Elfmeterschießen./tas/DP/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Manchester United Registered (A) Aktie

    Die Manchester United Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 14,68 auf Lang & Schwarz (27. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Manchester United Registered (A) Aktie um -3,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Manchester United Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 777,33 Mio..




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
