STRABAG SE: Profitables Wachstum dank starker Kennzahlen!
STRABAG SE glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit beeindruckenden Wachstumszahlen: Leistung, Auftragsbestand und EBIT steigen deutlich, während die Mitarbeiterzahl ebenfalls zulegt.
- STRABAG SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Leistungssteigerung um 7 % auf € 8,9 Mrd.
- Der Auftragsbestand stieg um 13 % auf € 28,4 Mrd. im Vergleich zum Vorjahr.
- Das EBIT erhöhte sich um 58 % auf € 129,4 Mio., während das Konzernergebnis um 4 % auf € 94,9 Mio. stieg.
- Der Ausblick für 2025 bleibt unverändert mit einer angestrebten Leistung von rund € 21 Mrd. und einer EBIT-Marge von mindestens 4,5 %.
- Die Mitarbeiteranzahl wuchs um 2 % auf durchschnittlich 79.159 Beschäftigte.
- Die Bilanzsumme erhöhte sich um 1 % auf € 14,9 Mrd., während die Eigenkapitalquote auf 32,4 % sank.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 28.08.2025.
Der Kurs von STRABAG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 82,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.
+0,06 %
-10,19 %
+2,12 %
+0,61 %
+108,52 %
+113,54 %
+211,79 %
+275,89 %
+63,02 %
ISIN:AT000000STR1WKN:A0M23V
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte