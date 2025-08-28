    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Mehrere Tote bei russischen Luftangriffen auf Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Massive russische Luftangriffe auf Kiew, 4 Tote.
    • Unter den Opfern: 14-jähriges Kind, viele Verletzte.
    • Kiew leidet unter Zerstörung, Brände und Trümmer.

    KIEW (dpa-AFX) - Bei erneuten massiven russischen Luftangriffen mit Raketen und Drohnen auf die Ukraine sind in der Hauptstadt Kiew Medienberichten zufolge mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern sei auch ein 14-jähriges Kind, wie etwa "The Kyiv Independent" unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. Mehr als 20 Menschen seien verletzt worden, darunter ebenfalls mehrere Kinder, wie das Portal unter Berufung auf Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb. Fast alle Verletzten kamen demnach ins Krankenhaus.

    "Heute Nacht wird Kiew vom russischen Terrorstaat massiv angegriffen", schrieb Militärgouverneur Tymur Tkatschenko dem Bericht zufolge auf Telegram. Die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine berichtete von zahlreichen Schäden und mehreren Bränden. Fotos zeigten eingestürzte Gebäude, Trümmerhaufen und abgebrannte Autos./thn/DP/zb





