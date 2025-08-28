EDAG Engineering: Umsatz sinkt, Defence-Aktivitäten boomen
Das Unternehmen erlebt im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang und ein negatives EBIT, während strategische Maßnahmen, wie der Ausbau der Defence-Aktivitäten, neue Chancen eröffnen.
- Umsatzrückgang um 14,5% im ersten Halbjahr 2025 auf 366,7 Mio. EUR
- Konzern-EBIT sank auf -7,5 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von -2,0%
- Auftragseingang sank um 15,3% auf 409,4 Mio. EUR
- Ausbau der Defence-Aktivitäten mit einem Umsatzanstieg von über 50%
- Strategische Bedeutung des Global Delivery Standorts Indien wächst
- Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 aufgrund des schwächeren Marktumfeldes erwartet einen Umsatzrückgang von bis zu 15% und eine bereinigte EBIT-Marge von bis zu -3%
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei EDAG Engineering Group ist am 28.08.2025.
Der Kurs von EDAG Engineering Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 %
im Plus.
+0,29 %
+3,28 %
+11,06 %
+15,50 %
-31,04 %
-38,40 %
+21,79 %
-66,20 %
ISIN:CH0303692047WKN:A143NB
