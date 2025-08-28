ADLER Group S.A.: Starke Halbjahreszahlen – Vermietungsgeschäft boomt 2025
Die Adler Group S.A. überzeugt im ersten Halbjahr 2025 mit starkem Mietwachstum und niedriger Leerstandsquote, trotz Herausforderungen beim Nettomietertrag bleibt die Prognose optimistisch.
- Adler Group S.A. berichtet für das erste Halbjahr 2025 von einer starken Performance im Vermietungsgeschäft mit einem flächenbereinigten Mietwachstum von 3,4 % und einer Leerstandsquote von 1,6 %.
- Der Nettomietertrag sank von 103 Mio. EUR im Vorjahr auf 68 Mio. EUR, jedoch wird die Prognose für die Nettomieteinnahmen 2025 in einer Bandbreite von 127 bis 135 Mio. EUR bestätigt.
- Das Mietportfolio umfasste zum 30. Juni 2025 insgesamt 17.772 Einheiten, wobei die durchschnittliche Wohnungsmiete auf 8,45 EUR/qm/Monat gestiegen ist.
- Es wurde ein moderater Bewertungsgewinn von +0,4 % des Mietportfolios verzeichnet, der Portfoliowert beträgt 3,5 Mrd. EUR.
- Die Adler Group hat erfolgreich ihre Anleihe refinanziert und hat bis Ende 2028 keine wesentlichen Kapitalmarktverbindlichkeiten mehr.
- Die liquide Mittel belaufen sich auf 285 Mio. EUR, und der Loan-to-Value (LTV) liegt bei 72,1 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ADLER Group ist am 28.08.2025.
Der Kurs von ADLER Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2335EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
Plus.
+0,43 %
+9,62 %
+13,76 %
-8,97 %
+30,08 %
-92,30 %
-99,09 %
-98,84 %
-98,81 %
ISIN:LU1250154413WKN:A14U78
