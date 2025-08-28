DAX-FLASH
Stabil nach jüngster Schwäche - Nvidia bleibt Impuls schuldig
- Dax stabilisiert sich nach trister Börsenwoche.
- Nvidia enttäuscht mit Umsatz, Aktienkurs fällt.
- US-Daten könnten am Nachmittag für Bewegung sorgen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang eher tristen Börsenwoche dürfte sich der Dax am Donnerstag stabilisieren. Drei Tage in Folge hatte der Leitindex zuletzt jeweils leicht nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24.000 Punkte gefallen, hatte aber darüber geschlossen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp nun zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.090 Punkte und damit 0,2 Prozent über seinem Vortagesschluss.
Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten Nvidia liefern dabei allerdings kaum Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren verfehlte Nvidia mit dem Umsatz die Markterwartungen jedoch knapp. Der Aktienkurs gab im nachbörslichen Handel an der Nasdaq nach.
Mit den jüngsten Abgaben des Dax habe sich dessen Lage etwas verschlechtert, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Auf kurze Sicht gelte es nun, nicht nachhaltig unter die runde Marke von 24.000 Zählern zu fallen. Am Nachmittag könnten Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA für Bewegung sorgen./bek/mis
Deine Aussage war -> "Ab morgen bzw. heut spät abends werden dann neue Kurswelten eingeläutet". Von Short (oder Long) war da keine Rede, warum wohl?!
Bislang ist rein gar nichts passiert, ausgebrochen oder sonstwas.... wo sind denn die "neuen Kurswelten"? Der DAX befindet sich seit einiger Zeit in der bereits vielfach aufgezeigten Range.
