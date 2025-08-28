Delivery Hero: Starkes Wachstum & höhere Gewinne in 2025-Prognose
Delivery Hero hebt ab: Mit beeindruckenden Zahlen und einer erfolgreichen Strategie setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im zweiten Quartal 2025.
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
- Der Bruttowarenwert (GMV) von Delivery Hero stieg im zweiten Quartal 2025 um 11% auf 12,2 Mrd. Euro, während der Gesamtumsatz der Segmente um 27% auf 3,7 Mrd. Euro anstieg.
- Delivery Hero erzielte im ersten Halbjahr 2025 sein erstes positives operatives Ergebnis und verzeichnete einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 71% auf 411 Mio. Euro.
- Das Unternehmen verbesserte seinen Free Cash Flow um 96 Mio. Euro auf -8 Mio. Euro und verfügt nach dem Rückkauf von Wandelanleihen über einen Barmittelbestand von 2,8 Mrd. Euro.
- Die Multi-Vertical-Strategie von Delivery Hero führte zu einem signifikanten Anstieg der Ausgaben von Kunden, die sowohl Mahlzeiten als auch Quick-Commerce-Artikel bestellten.
- Glovo reduzierte durch die Migration auf die globale Technologieplattform von Delivery Hero seine Lieferkosten und verspäteten Lieferungen um jeweils 10% und steigerte seine Werbeeinnahmen um 29%.
- Delivery Hero aktualisierte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025, erwartet ein GMV-Wachstum am oberen Ende der Spanne von 8-10% und einen Gesamtumsatzanstieg von 22-24%, während das bereinigte EBITDA aufgrund von Wechselkursverlusten niedriger ausfallen soll.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025 & Q2 2025 Trading Update, bei Delivery Hero ist am 28.08.2025.
Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,665EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,870EUR das entspricht einem Plus von +0,90 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.502,43PKT (-0,12 %).
+2,36 %
-4,43 %
-18,63 %
-12,10 %
-6,40 %
-45,37 %
-75,03 %
-18,33 %
ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
