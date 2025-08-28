Mister Spex: EBIT um 3 Mio. Euro im Q2 2025 gesteigert
Mister Spex zeigt im zweiten Quartal 2025 beeindruckende Fortschritte in seiner finanziellen Performance. Trotz eines Rückgangs im Nettoumsatz konnte das Unternehmen seine Profitabilität erheblich steigern. Neue strategische Initiativen wie das Abo-Modell und der Augengesundheits-Check untermauern diesen Erfolg.
- Mister Spex hat im zweiten Quartal 2025 seine Profitabilität deutlich gesteigert, das EBIT verbesserte sich um 3 Mio. Euro auf -4,3 Mio. Euro.
- Der Nettoumsatz sank um 22 % auf 53 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund weniger Rabattaktionen und einer geringeren Nachfrage im Sonnenbrillensegment.
- Die Bruttomarge stieg um 504 Basispunkte auf 53,7 %, unterstützt durch einen verbesserten Produktmix und den wachsenden Anteil der Eigenmarke „SpexPro“.
- 46 von 65 Filialen waren EBIT-positiv, 31 davon mit zweistelligen EBIT-Margen; der flächenbereinigte Umsatz blieb auf Vorjahresniveau.
- Der operative Cashflow war positiv bei 0,4 Mio. Euro, was zu einer Verbesserung des Free Cashflows um 1,2 Mio. Euro auf -4,4 Mio. Euro führte.
- Strategische Initiativen wie das Abo-Modell „Mister Spex Switch“ und der Augengesundheits-Check wurden eingeführt, um die Marktposition zu stärken und neue Kunden zu gewinnen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Mister Spex ist am 28.08.2025.
Der Kurs von Mister Spex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9450EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.
+3,72 %
+5,49 %
-0,26 %
+25,08 %
-23,20 %
-55,50 %
-92,24 %
ISIN:DE000A3CSAE2WKN:A3CSAE
