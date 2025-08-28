    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBRAIN Biotech AktievorwärtsNachrichten zu BRAIN Biotech
    BRAIN Biotech AG verzeichnet im dritten Quartal 2024/25 ein Umsatzwachstum von 2,1% auf 13,5 Mio. €, während das Kernsegment BRAINBiocatalysts um 8,1% zulegte. Herausforderungen im BRAINBioIncubator werden durch neue Partnerschaften kompensiert, und das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft.

    BRAIN Biotech: Stürmisches Q3-Wachstum bei BRAINBiocatalysts!
    Foto: adobe.stock.com
    • BRAIN Biotech AG verzeichnet im dritten Quartal 2024/25 ein Umsatzwachstum von 2,1% auf 13,5 Mio. €, wobei das Kernsegment BRAINBiocatalysts um 8,1% auf 12,8 Mio. € zulegte.
    • Das bereinigte Konzern-EBITDA verbesserte sich im 9-Monatszeitraum von -1,2 Mio. € auf -0,4 Mio. €, hauptsächlich durch gesunkene Personalkosten und striktes Ausgabenmanagement.
    • Die Barmittelposition der Gesellschaft bleibt solide bei 10,5 Mio. €.
    • Im Segment BRAINBioIncubator gab es einen Umsatzrückgang auf 3,2 Mio. €, bedingt durch ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und Verzögerungen bei Forschungsprojekten.
    • Das Projekt Perillic Active wurde erfolgreich mit Corbion verpartnert, was zukünftige Umsätze und Lizenzgebühren erwarten lässt.
    • Die BRAIN Biotech AG erwartet für das Kernsegment BRAINBiocatalysts weiterhin stabile Umsätze und eine EBITDA-Marge von etwa 10%, während im BRAINBioIncubator ein reduziertes Umsatzniveau von etwa 5 Mio. € prognostiziert wird.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei BRAIN Biotech ist am 28.08.2025.

    Der Kurs von BRAIN Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,2100EUR das entspricht einem Minus von -0,90 % seit der Veröffentlichung.


