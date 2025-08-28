EVN AG: Beeindruckender Geschäftsverlauf im Dreivierteljahr 2024/25
Das Unternehmen zeigt trotz Herausforderungen im Bereich der erneuerbaren Energien eine starke Investitionsbereitschaft und strategische Weichenstellungen für zukünftiges Wachstum.
- Ergebnisrückgang aufgrund schwächerer erneuerbarer Erzeugungsbedingungen und Ausgleichseffekte in Südosteuropa
- Anstieg der Investitionen um 22 % im Einklang mit dem Investitionsprogramm
- Inbetriebnahme von zwei Photovoltaikparks mit insgesamt 9,4 MWp
- Geplante Inbetriebnahme der Trinkwasserversorgungsleitung Krems - Zwettl im September 2025
- Vertragsunterzeichnung mit STRABAG zum Verkauf des internationalen Projektgeschäfts
- Erwartetes Konzernergebnis für 2024/25 zwischen 400 und 440 Mio. Euro, mit einer geplanten Dividendenausschüttung von mindestens 0,82 Euro pro Aktie
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis 1.-3. Quartal 2024/25, bei EVN ist am 28.08.2025.
Der Kurs von EVN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,32 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,500EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.
+0,85 %
-1,46 %
-3,67 %
-2,48 %
-21,46 %
+11,85 %
+66,20 %
+139,84 %
+437,26 %
ISIN:AT0000741053WKN:878279
