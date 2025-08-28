Fielmann: Spannender Halbjahresbericht 2025 enthüllt wichtige Einblicke
Fielmann glänzt mit beeindruckendem Wachstum: Umsatz und Gewinne steigen kräftig im ersten Halbjahr 2025.
Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com
- Die Fielmann-Gruppe setzte ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2025 fort.
- Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um +12% im Vergleich zum Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um +26% im Vergleich zum Vorjahr.
- Das bereinigte EBT stieg um +29% im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Mitteilung wurde am 28.08.2025 um 07:30 CET/CEST veröffentlicht.
- Die Fielmann Group AG ist im regulierten Markt in mehreren deutschen Städten sowie im Freiverkehr an der Tradegate Exchange gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fielmann ist am 28.08.2025.
Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 56,25EUR das entspricht einem Minus von -1,14 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.959,57PKT (-0,58 %).
-0,88 %
+1,97 %
+0,35 %
+1,06 %
+35,71 %
+54,14 %
-7,39 %
-2,32 %
+195,26 %
ISIN:DE0005772206WKN:577220
