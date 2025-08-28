Ernst Russ: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt – Ein Blick lohnt sich!
Die Ernst Russ-Gruppe trotzt globalen Herausforderungen mit strategischer Weitsicht und setzt auf Wachstum im Feedersegment der Containerschifffahrt.
Foto: adobe.stock.com
- Die Ernst Russ-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2025 trotz geopolitischer Spannungen und handelspolitischer Konflikte eine starke finanzielle Basis gefestigt und wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen.
- Die Umsatzerlöse der Ernst Russ-Gruppe sind im ersten Halbjahr 2025 um 7,8 Mio. EUR auf 79,8 Mio. EUR gesunken, während das Betriebsergebnis (EBIT inklusive Schiffsverkäufen) auf 55,6 Mio. EUR gestiegen ist.
- Ein Generationenwechsel im Vorstand und Aufsichtsrat wurde eingeleitet, um eine vereinfachte Konzernstruktur, erhöhte Transparenz und eine attraktivere Positionierung der Aktie zu erreichen.
- Die Ernst Russ-Gruppe plant, sich auf Wachstum mit neuen Projekten und Wertsteigerung am Kapitalmarkt zu konzentrieren, insbesondere im Feedersegment der Containerschifffahrt.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Ernst Russ-Gruppe Umsatzerlöse zwischen 147 und 167 Mio. EUR und ein operatives EBIT (ohne Schiffsverkäufe) von 43 bis 73 Mio. EUR.
- Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte Reederei mit Sitz in Hamburg, die eine Flotte von 26 Schiffen betreut und sich auf Containerschiffe der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU konzentriert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Ernst Russ ist am 28.08.2025.
Der Kurs von Ernst Russ lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,1000EUR das entspricht einem Plus von +1,00 % seit der Veröffentlichung.
+1,14 %
+4,42 %
+2,31 %
+16,83 %
+26,43 %
+41,88 %
+1.153,10 %
+1.699,69 %
-69,40 %
ISIN:DE000A161077WKN:A16107
