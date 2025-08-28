Nvidia: KI-Boom hält an – Quartalsbericht mit hohen Erwartungen steht bevor!

Nvidia bleibt das Herzstück des KI-Booms und verzeichnet eine hohe Nachfrage im Data-Center-Bereich. Der bevorstehende Quartalsbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wird, fällt zeitlich mit dem zweiten Jahrestag des rasanten Wachstums des Unternehmens zusammen. Seit der Einführung von OpenAI's ChatGPT hat sich der Aktienkurs von Nvidia verzwölffacht, und die Aktie legte in diesem Jahr um etwa 33 Prozent zu. Trotz dieser beeindruckenden Performance zeigt sich jedoch eine Verlangsamung des Wachstums: Nach fünf aufeinanderfolgenden Quartalen mit dreistelligem Umsatzwachstum sank das Plus im ersten Quartal 2023 auf 69 Prozent. Analysten erwarten für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg von 53 Prozent auf 45,9 Milliarden US-Dollar.

Die Erwartungen an den Gewinn sind ähnlich hoch. 45 Analysten prognostizieren ein Ergebnis von 1,01 US-Dollar je Aktie, was einem Anstieg von 50,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Wells Fargo zeigt sich optimistisch und rechnet mit einem Umsatz von 48,2 Milliarden US-Dollar, was die Markterwartungen übertreffen würde. Der Grund für den Optimismus ist die starke Nachfrage im Data-Center-Segment, das von den KI-Investitionen großer Cloud-Anbieter profitiert. Zudem hat Nvidia die Genehmigung erhalten, seine H20-KI-Chips wieder nach China zu exportieren, was einen wichtigen Absatzmarkt darstellt.