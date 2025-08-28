E.ON-Aktie: 40% Plus und weiteres Wachstum – Jetzt investieren!

Obwohl Fisher das Kursziel für die E.ON-Aktie leicht von 18 auf 17,70 Euro senkt, bleibt die Wachstumsstory des Unternehmens intakt. Ein zentraler Aspekt ist das regulierte Netzgeschäft, das etwa drei Viertel des operativen Ergebnisses ausmacht. Fisher erwartet hier ein starkes und planbares Wachstum. Besonders relevant ist die bevorstehende Festlegung der Methodik für die nächste Regulierungsperiode durch die Bundesnetzagentur, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll. Diese neuen Rahmenbedingungen, die ab 2028 für Gas- und ab 2029 für Stromnetze gelten, könnten entscheidende Kurstreiber für E.ON darstellen.

Die E.ON-Aktie hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Wertsteigerung von rund 40 Prozent erzielt und gehört damit zu den Gewinnern im DAX. Analyst Andrew Fisher von der Berenberg Bank sieht jedoch noch erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum und bekräftigt die Kaufempfehlung für den deutschen Stromversorger. In seiner aktuellen Analyse hebt er hervor, dass E.ON am Beginn eines bedeutenden Investitionszyklus steht, der das Unternehmen langfristig zu einem der Hauptprofiteure der europäischen Energiewende machen könnte.

Die Investitionspläne von E.ON sind enorm: Zwischen 2024 und 2028 sollen rund 35 Milliarden Euro in die Netzinfrastruktur investiert werden, während für den Zeitraum von 2028 bis 2032 sogar mehr als 40 Milliarden Euro eingeplant sind. Allein in Deutschland sind 33 Milliarden Euro vorgesehen. Das Vertriebsgeschäft des Unternehmens generiert zudem einen stabilen Cashflow von etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr, was die finanzielle Basis für diese umfangreichen Investitionen stärkt.

Für Dividendeninvestoren hat E.ON ebenfalls positive Nachrichten: Das Unternehmen strebt jährliche Dividendensteigerungen von bis zu 5 Prozent an, wobei Analysten mittelfristig sogar 5 bis 6 Prozent für realistisch halten, vorausgesetzt, die regulatorischen Rahmenbedingungen bleiben günstig und das Investitionstempo wird aufrechterhalten.

Insgesamt wird E.ON von Analysten als ein zentraler Akteur in der Energiewende betrachtet, der von politischen Rahmenbedingungen und dem Trend zur dezentralen Energieerzeugung profitieren kann. Trotz der bisherigen Kursgewinne sieht die Berenberg Bank weiterhin Spielraum für weiteres Wachstum.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 15,68EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.