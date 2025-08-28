FDA setzt Chikungunya-Impfstoff Ixchiq aus – Valneva-Aktie stürzt ab!

Die Auswirkungen dieser Entscheidung sind erheblich: Die Valneva-Aktie brach am Montag um über 28 Prozent ein, nachdem sie zuvor einen Anstieg von rund 133 Prozent erlebt hatte. Die Aktie fiel auf etwa 3,80 Euro, was den Stand vor zwei Wochen markiert. Diese drastische Kursbewegung zehrt einen Großteil der Gewinne auf, die das Unternehmen seit Ende Juli erzielt hatte, als robuste Geschäftszahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht wurden.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat die Lizenz für den Chikungunya-Impfstoff Ixchiq des französischen Unternehmens Valneva mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Diese Entscheidung zwingt Valneva, den Vertrieb und Verkauf des Impfstoffs in den USA einzustellen. Die FDA beruft sich auf aktualisierte Daten des US-Meldesystems VAERS, die vier neue Fälle schwerwiegender Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Ixchiq dokumentieren. Diese Vorfälle traten außerhalb der USA auf und betreffen vor allem ältere Personen. Valneva betont, dass die Fachinformation des Impfstoffs bereits Warnhinweise für ältere Menschen enthält.

Ixchiq ist der erste zugelassene Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus in Europa und den USA und basiert auf einer abgeschwächten Virusvariante. Im ersten Halbjahr 2025 trugen die Verkäufe des Impfstoffs mit etwa 7,5 Millionen Euro signifikant zum Gesamtumsatz von Valneva bei. Chikungunya ist eine durch Mücken übertragene Krankheit, die hohes Fieber und starke Gelenkschmerzen verursacht.

Die Aussetzung der Lizenz kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Valneva internationale Erfolge verzeichnete. Erst kürzlich erhielt das Unternehmen die Genehmigung von Health Canada für die Anwendung des Impfstoffs bei Jugendlichen ab 12 Jahren, was die bereits bestehende Zulassung für Erwachsene ergänzt. Valneva hofft auf weitere regulatorische Entscheidungen in anderen Ländern, um den Zugang zu Ixchiq zu erweitern und die Bevölkerung vor dieser potenziell schwerwiegenden Krankheit zu schützen.

Valneva prüft nun die finanziellen Auswirkungen eines möglichen endgültigen Lizenzentzugs in den USA, während das Unternehmen gleichzeitig seine Umsatzprognosen nicht anpasst. CEO Thomas Lingelbach betont die Verpflichtung von Valneva, den Impfstoff als globales Gesundheitsinstrument zur Bekämpfung von Chikungunya-Ausbrüchen bereitzustellen.

Die Valneva Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 3,805EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.