Alphabet-Aktie: Trotz Herausforderungen – Jetzt als Kaufchance nutzen?

Die kartellrechtlichen Bedenken scheinen jedoch nicht die strukturellen Vorteile oder die langfristige Rentabilität von Alphabet zu gefährden. Selbst im Falle einer Zerschlagung könnte der Wert für die Aktionäre steigen, da eine Aufspaltung gezielte Investitionen in verschiedene Unternehmensbereiche ermöglichen würde. Die größte Herausforderung für Alphabet stellt jedoch die Konkurrenz durch KI dar, insbesondere durch Produkte wie ChatGPT, die den Traffic auf Google-Diensten beeinträchtigen könnten. Trotz dieser Bedenken bleibt das Werbegeschäft von Google stabil, und das Cloud-Geschäft zeigt ein starkes Wachstum.

Die Alphabet-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger, da sie trotz eines überdurchschnittlichen Wachstums und einer starken Rentabilität aufgrund von Kartellvorwürfen und der Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI) unter Druck geraten ist. Mit einem aktuellen Kurs von etwa 200 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 2,42 Billionen US-Dollar wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,2 gehandelt, was unter dem zehnjährigen Durchschnitt liegt und das niedrigste unter den großen Tech-Unternehmen ist.

Alphabet hat kürzlich Marktanteile im Suchmaschinenbereich zurückgewonnen, was auf die Einführung neuer KI-gestützter Funktionen zurückzuführen ist. Zudem ist die Google Cloud Platform (GCP) der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich des Unternehmens, dessen Umsatzanteil von 7 Prozent im Jahr 2020 auf über 13 Prozent gestiegen ist. Ein bedeutender Deal mit Meta Platforms im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar unterstreicht die hohe Nachfrage nach Cloud-Diensten und Alphabets führende Rolle in der Kommerzialisierung von KI-Tools.

Trotz der Unsicherheiten rund um eine mögliche KI-Blase und der allgemeinen Marktsituation, die durch Äußerungen von OpenAI-CEO Sam Altman beeinflusst wurde, zeigt Alphabet beeindruckendes Wachstum und könnte seine Konkurrenz übertreffen. Die Aktie bleibt mit einem Forward-KGV von 21 attraktiv, und die Prognosen für 2025 deuten auf ein Umsatzwachstum von 13 Prozent hin.

Risiken bestehen weiterhin, insbesondere durch mögliche Rückgänge bei Unternehmensausgaben für Cloud- und KI-Dienste. Aktuell gibt es jedoch keine Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage. Anleger sollten die fundamentale Stärke von Alphabet im Auge behalten, während sie sich auf die Entwicklungen im KI-Sektor konzentrieren. In Anbetracht der günstigen Bewertung und der robusten Geschäftsentwicklung könnte Alphabet für Investoren eine interessante Kaufgelegenheit darstellen.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 207,5EUR auf Nasdaq (28. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.