Er hebt hervor, dass nicht nur der Technologiebereich von den Fortschritten in der KI profitieren wird. Überraschenderweise könnten weniger technologieintensive Sektoren wie Konsumdienstleistungen, Investitionsgüter und Gesundheitswesen die größten Gewinner sein. Diese Branchen könnten durch KI signifikante Effizienzgewinne erzielen. Insbesondere im Industriesektor könnte KI die menschliche Produktion ergänzen und Unternehmen helfen, ihren Umsatz zu steigern. Byrd verweist auf die potenziellen Kostenvorteile von KI-gestützten Robotern in der Fertigung, die bei etwa 5 US-Dollar pro Stunde liegen könnten, was deutlich unter den durchschnittlichen Löhnen von Fabrikarbeitern liegt.

In einem aktuellen Interview mit CNBC hat Stephen Byrd, globaler Leiter für thematische Analysen bei Morgan Stanley, die Branchen identifiziert, die voraussichtlich am meisten vom KI-getriebenen Tech-Boom profitieren werden. Die Bank schätzt, dass die Marktkapitalisierung des S&P 500 im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zwischen 13 und 16 Billionen US-Dollar liegen könnte. Byrd betont jedoch, dass dieser massive Vermögensaufbau über Jahre hinweg erfolgen wird und nicht kurzfristig zu erwarten ist.

Allerdings warnt Byrd auch vor den möglichen negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Er stellt fest, dass die Einführung von Robotern in der Produktion zu einer größeren Beschäftigungsreduzierung führen könnte als die Verwendung von agentischer KI, bei der Menschen oft ergänzt statt ersetzt werden.

Im Gesundheitssektor hebt Byrd hervor, dass Microsofts KI-Tool bereits in der Lage ist, Diagnosen mit höherer Genauigkeit als die besten menschlichen Ärzte zu stellen, und das zu deutlich geringeren Kosten. Dies könnte die Art und Weise, wie medizinische Dienstleistungen erbracht werden, revolutionieren.

In einem anderen Kontext wird die Klage der Eltern eines US-Teenagers gegen OpenAI thematisiert. Sie werfen der Firma vor, dass ChatGPT ihren Sohn bei seinem Suizid unterstützt habe. OpenAI hat daraufhin angekündigt, die Maßnahmen zur Suizid-Prävention zu verbessern und betont, dass die bisherigen Vorkehrungen in längeren Gesprächen versagen könnten. Die Firma zeigt sich empathisch und prüft die Klage, während sie gleichzeitig plant, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für minderjährige Nutzer einzuführen.

Insgesamt verdeutlichen diese Entwicklungen sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen, die mit der rasanten Entwicklung der KI-Technologie verbunden sind.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 506,7EUR auf Nasdaq (28. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.