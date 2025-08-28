Politische Turbulenzen: CAC 40 stürzt ab – Was Anleger jetzt wissen müssen!
Die europäischen Aktienmärkte starteten am Dienstag mit erheblichen Verlusten, wobei der französische Leitindex CAC 40 zeitweise um mehr als zwei Prozent einbrach. Besonders belastend für die französischen Werte ist die politische Unsicherheit, die durch die Ankündigung der drei größten Oppositionsparteien ausgelöst wurde, eine für den 8. September geplante Vertrauensabstimmung gegen Premierminister François Bayrou nicht zu unterstützen. Bayrou verteidigte in diesem Kontext seine umstrittenen Haushaltspläne, die Einsparungen von rund 44 Milliarden Euro (51 Milliarden US-Dollar) vorsehen, um das Haushaltsdefizit von 5,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2024 zu reduzieren. Geplant sind unter anderem Kürzungen bei Sozial- und Rentenausgaben sowie ein Einfrieren der Steuerklassen auf dem Niveau von 2025.
Erik Nelson, Leiter der G10-Devisenstrategie bei Wells Fargo, äußerte sich gegenüber CNBC skeptisch über die Aussichten für französische Vermögenswerte. Er betonte, dass die Situation für die Regierung Bayrou ungewiss bleibe, da sie der Opposition viel zu bieten habe. Es sei möglich, dass Bayrou von umstrittenen Vorschlägen, wie der Streichung von Feiertagen, Abstand nehme, um die politische Lage zu stabilisieren.
Zusätzlich zur politischen Unsicherheit in Frankreich trugen auch Entwicklungen in den USA zur Nervosität der Anleger bei. Präsident Donald Trump hatte am Montag über soziale Medien erklärt, er habe Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen, was von Cook umgehend zurückgewiesen wurde. Sie betonte, dass Trump nicht die Befugnis habe, sie zu entlassen, und ein Rechtsstreit als wahrscheinlich gilt. Dieser Vorfall reiht sich in die Spannungen zwischen Trump und der Federal Reserve ein, die durch Trumps Forderungen nach Zinssenkungen und Drohungen gegen Fed-Chef Jerome Powell geprägt sind.
Die Märkte hatten sich Ende letzter Woche etwas beruhigt, nachdem Powell in einer Rede Signale gesendet hatte, die Zinssenkungen im September wahrscheinlicher machten. Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf Mittwoch, wenn Nvidia seine Quartalszahlen vorlegt. Der CAC 40 verlor am Dienstag 1,7 Prozent und fiel auf 7.707 Punkte, was einen Rückgang von 3,3 Prozent in dieser Woche bedeutet. Charttechnisch trübt sich das Bild, da der Index unter das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement des maximalen Anstiegs im August rutschte.
Der CAC 40 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 7.751PKT auf Ariva Indikation (27. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.