Politische Turbulenzen: CAC 40 stürzt ab – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Die europäischen Aktienmärkte starteten am Dienstag mit erheblichen Verlusten, wobei der französische Leitindex CAC 40 zeitweise um mehr als zwei Prozent einbrach. Besonders belastend für die französischen Werte ist die politische Unsicherheit, die durch die Ankündigung der drei größten Oppositionsparteien ausgelöst wurde, eine für den 8. September geplante Vertrauensabstimmung gegen Premierminister François Bayrou nicht zu unterstützen. Bayrou verteidigte in diesem Kontext seine umstrittenen Haushaltspläne, die Einsparungen von rund 44 Milliarden Euro (51 Milliarden US-Dollar) vorsehen, um das Haushaltsdefizit von 5,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2024 zu reduzieren. Geplant sind unter anderem Kürzungen bei Sozial- und Rentenausgaben sowie ein Einfrieren der Steuerklassen auf dem Niveau von 2025.

Erik Nelson, Leiter der G10-Devisenstrategie bei Wells Fargo, äußerte sich gegenüber CNBC skeptisch über die Aussichten für französische Vermögenswerte. Er betonte, dass die Situation für die Regierung Bayrou ungewiss bleibe, da sie der Opposition viel zu bieten habe. Es sei möglich, dass Bayrou von umstrittenen Vorschlägen, wie der Streichung von Feiertagen, Abstand nehme, um die politische Lage zu stabilisieren.