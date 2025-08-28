Steht CrowdStrike vor der Kurswende? Quartalszahlen im Fokus!

Für das laufende Quartal erwartet das Management Umsätze zwischen 1,145 und 1,151 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) soll zwischen 0,82 und 0,84 US-Dollar liegen, was einen Rückgang von etwa 20 Prozent darstellt. Analysten schätzen die Ergebnisse größtenteils am oberen Ende der Prognosespanne, jedoch gab es in den letzten Wochen 36 Herabstufungen gegenüber nur drei Anhebungen, was auf wachsende Skepsis hinweist.

CrowdStrike Holdings, ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity, steht am Mittwoch vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen für das zweite Fiskalquartal 2026. Die Anleger sind gespannt, da die Aktie in den letzten zwei Monaten um etwa 20 Prozent gefallen ist und zuletzt bei 418,84 US-Dollar notierte. Trotz der Einführung neuer Produkte, wie der "Falcon Next-Gen Identity Security"-Lösung, konnte CrowdStrike nicht die erhoffte Kurswende erzielen. Die Aktie hat die Kursgewinne des Frühlings verloren und hinkt hinter den US-Benchmarks hinterher.

CrowdStrike hat sich in der Vergangenheit durch konservative Prognosen und das Übertreffen der Erwartungen einen Namen gemacht, verfehlte jedoch im letzten Quartal die Umsatzerwartungen um rund 2 Millionen US-Dollar. Zudem belastet das "Customer Choice Program", das flexible Vertragsoptionen für Kunden bietet, die kurzfristige Umsatzrealisierung. Für das zweite Quartal wird ein ähnlicher Effekt von 10 bis 15 Millionen US-Dollar erwartet. Einmalige Kosten in Höhe von 26 Millionen US-Dollar für Restrukturierungsmaßnahmen und 29 Millionen US-Dollar für die Behebung einer Systemstörung im Juli verschärfen die Situation.

Trotz eines Umsatzwachstums von 21,4 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal und einem Anstieg der jährlich wiederkehrenden Erlöse auf ein Rekordniveau von 221 Millionen US-Dollar, verzeichnete CrowdStrike einen Nettoverlust von 77,7 Millionen US-Dollar. Die Prognose für das kommende Quartal fiel durchwachsen aus, mit einer Umsatzschätzung, die leicht unter den Erwartungen liegt.

Die hohe Bewertung der Aktie, mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 25 und einem Kurs-FCF-Verhältnis von über 100, wird von vielen Investoren als problematisch angesehen. Analysten erwarten, dass die vorgelegten Quartalszahlen möglicherweise eine größere Bewertungskorrektur auslösen könnten, da die aktuellen Ergebnisse die hohen Erwartungen nicht rechtfertigen.

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 422,6EUR auf Nasdaq (28. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.