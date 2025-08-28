Pinault-Familie plant Puma-Verkauf: Was bedeutet das für Anleger?

Analysten reagieren unterschiedlich auf die Spekulationen. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Puma-Aktien von 18 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung von "Verkaufen" auf "Halten" geändert. Analyst Thomas Maul sieht die Möglichkeit, dass der Anteil der Pinaults mit einer Prämie von etwa 20 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Monate verkauft werden könnte, was einem Wert von etwa 25 Euro pro Aktie entsprechen würde. Bei einer vollständigen Übernahme könnte ein strategischer Investor sogar bereit sein, bis zu 29 Euro pro Aktie zu zahlen. Dennoch bleibt Maul vorsichtig, da hohe Unsicherheiten bestehen.

Die französische Milliardärsfamilie Pinault erwägt laut Insiderinformationen den Verkauf ihrer 29-prozentigen Beteiligung am Sportartikelhersteller Puma. Die Familie, die über ihre Gesellschaft Artemis an Puma beteiligt ist, hat bereits potenzielle Käufer kontaktiert, darunter die chinesischen Unternehmen Anta Sports und Li Ning sowie Sportbekleidungsanbieter aus den USA und Staatsfonds aus dem Nahen Osten. Diese Überlegungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Puma im vergangenen Jahr etwa die Hälfte seines Börsenwerts verloren hat. Die Nachricht über den möglichen Verkauf führte zu einem Anstieg des Puma-Aktienkurses um rund 12 Prozent.

Im Gegensatz dazu hat die UBS die Einstufung für Puma auf "Sell" belassen und ein Kursziel von 16,30 Euro gesetzt. Analyst Robert Krankowski betont, dass die Spekulationen über den möglichen Ausstieg der Pinault-Familie zunächst das Narrativ um die Puma-Aktien verändern, während die schwachen Fundamentaldaten in den Hintergrund treten. Eine Änderung der Besitzverhältnisse könnte jedoch einen strategischen Wandel für Puma ermöglichen.

Die Puma-Aktie stieg nach den Berichten um 16 Prozent auf knapp 22 Euro, was den Verlust im bisherigen Jahresverlauf auf 50 Prozent reduzierte. Die Diskussion über den möglichen Verkauf der Anteile hat das Interesse an Puma neu entfacht, insbesondere im Hinblick auf die strategischen Möglichkeiten, die sich aus einer Übernahme ergeben könnten. Insbesondere der chinesische Markt könnte für Puma von Bedeutung sein, falls ein chinesischer Investor die Anteile erwirbt und das Unternehmen entsprechend umgestaltet.

Insgesamt bleibt die Situation um Puma angespannt, und die Entwicklungen in den kommenden Wochen könnten entscheidend für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens sein.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.