Ölpreise im Sinkflug: Trump, Zölle und geopolitische Spannungen belasten!

Ein weiteres zentrales Thema am Ölmarkt ist die aggressive Zollpolitik der USA. Ab Mittwoch treten zusätzliche Strafzölle von 25 Prozent auf Ölimporte aus Indien in Kraft, da das Land weiterhin erhebliche Mengen Öl aus Russland bezieht. Dies führt zu einem Gesamtzollsatz von 50 Prozent. Rohstoffexperte Robert Rennie von der Westpac Banking Corp. warnt, dass die Verdopplung der Zölle die russischen Ölexporte nach Indien infrage stellen könnte, was kurzfristig zu einem Anstieg der Ölpreise in Richtung 70 Dollar führen könnte.

Am Dienstag sind die Ölpreise gesunken und haben damit den Anstieg der vergangenen vier Handelstage gestoppt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,85 US-Dollar, was einem Rückgang von 95 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 97 Cent auf 63,83 Dollar. Diese Entwicklung ist auf eine allgemein trübe Marktstimmung zurückzuführen, die durch den Eingriff von US-Präsident Donald Trump in die Personalpolitik der US-Notenbank Fed und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook ausgelöst wurde. Cook hat jedoch angekündigt, um ihren Posten kämpfen zu wollen.

Zuvor hatte die Spekulation auf eine Zinssenkung in den USA für Kauflaune am Ölmarkt gesorgt. Brent-Öl hatte in den vier Handelstagen vor dem Rückgang um mehr als zwei Dollar je Barrel zugelegt. Die Aussicht auf eine Zinssenkung wurde durch eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei einem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole befeuert, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt thematisierte.

Zusätzlich haben die Anleger die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur im Blick, die Schäden an russischen Ölraffinerien verursacht haben. Trotz der erhöhten Zölle scheinen indische Raffinerien nicht von Käufen russischen Öls abzuschrecken, was die Marktanalysen der Commerzbank bestätigen.

Insgesamt bleibt die Situation am Ölmarkt angespannt, da geopolitische Faktoren und wirtschaftliche Entscheidungen der USA die Preisentwicklung stark beeinflussen. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich die Märkte auf die neuen Zollmaßnahmen und die Reaktionen der betroffenen Länder einstellen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 66,87USD auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.