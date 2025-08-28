Norges Bank erhöht Stimmrechtsanteil an TUI AG: Ein Zeichen des Vertrauens?

In der ersten Mitteilung vom 25. August 2025 informierte die TUI AG darüber, dass Norges Bank, im Auftrag des norwegischen Finanzministeriums, ihre Stimmrechtsanteile auf 3,33 % erhöht hat. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil bei 2,93 % lag. Der Stichtag für diese Schwellenberührung war der 20. August 2025. Die Mitteilung gab auch an, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 507.431.033 beträgt. Die Stimmrechte setzen sich aus 3,26 % direkten Stimmrechten und 0,08 % aus Instrumenten zusammen.

Am 25. und 27. August 2025 veröffentlichte die TUI AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens dokumentiert. Diese Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienmarkt und richten sich an Investoren und die Öffentlichkeit.

In der zweiten Mitteilung vom 27. August 2025 wurde bekannt gegeben, dass Norges Bank ihren Anteil auf 3,42 % erhöht hat, was eine weitere Steigerung darstellt. Der Stichtag für diese Schwellenberührung war der 25. August 2025. Der Anteil der Stimmrechte betrug nun 3,00 % direkt und 0,42 % aus Instrumenten. Auch hier bleibt die Gesamtzahl der Stimmrechte unverändert bei 507.431.033.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind von großer Bedeutung, da sie Investoren und Marktteilnehmern einen Einblick in die Eigentümerstruktur der TUI AG geben. Die Erhöhung der Stimmrechtsanteile durch Norges Bank könnte auf ein wachsendes Interesse an der TUI AG hinweisen, insbesondere in einem sich erholenden Reisemarkt nach den Herausforderungen der COVID-19-Pandemie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die TUI AG durch die aktuellen Stimmrechtsmitteilungen eine erhöhte Transparenz hinsichtlich ihrer Aktionärsstruktur bietet. Die kontinuierlichen Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen, insbesondere durch bedeutende institutionelle Investoren wie Norges Bank, sind ein Indikator für das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und des Reisemarktes insgesamt.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 8,987EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.