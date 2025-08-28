Stabile Mieten, sinkender Gewinn: Aroundtowns Weg zur Neuausrichtung

Insgesamt erzielte Aroundtown einen Gewinn von 578 Millionen Euro, was vor allem auf positive Bewertungseffekte zurückzuführen ist. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von knapp 330 Millionen Euro aufgrund einer Abwertung seines Immobilienportfolios verzeichnet. Trotz der soliden Geschäftszahlen, die Analysten als „ohne Überraschungen“ bezeichneten, reagierte der Markt negativ, und die Aktie verlor im frühen Handel etwa 5 Prozent an Wert.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr 2023 von einem Anstieg der Mieten profitiert, insbesondere in den Bereichen Hotels und Wohnungen, die zur Tochtergesellschaft Grand City Properties gehören. Die Nettomieteinnahmen stiegen leicht auf knapp 591 Millionen Euro, trotz des Verkaufs von Immobilien. Auf vergleichbarer Basis legten die Mieten um 3 Prozent zu. Allerdings sank der operative Gewinn (FFO1) um 2 Prozent auf 150,4 Millionen Euro, was auf eine reduzierte Anzahl an Immobilien und die Belastungen durch ewige Anleihen zurückzuführen ist. Für das laufende Jahr erwartet der MDax-Konzern einen weiteren Rückgang des operativen Ergebnisses und rechnet mit einem FFO1 zwischen 280 Millionen und 310 Millionen Euro.

Analysten wiesen darauf hin, dass das Mietwachstum stabil sei, jedoch im Bürobereich hinter den Erwartungen zurückblieb. Aroundtown plant, nach Jahren der Bilanzschonung wieder auf Wachstumskurs zu gehen, indem es Hotels neu positioniert und Büros umgestaltet. Die starke Liquiditätsposition und der reduzierte Verschuldungsgrad bieten dem Unternehmen Spielraum für potenzielle Zukäufe.

In der ersten Jahreshälfte 2025 wechselten Immobilien im Wert von rund 400 Millionen Euro den Besitzer, was zur weiteren Reduzierung der Schulden beitrug. Der Vorstand von Aroundtown wird sich ebenfalls verändern: Ben David tritt nach 17 Jahren als Finanzchef zurück, und sein Nachfolger wird Jonas Tintelnot, der zuvor als sein Stellvertreter tätig war. Diese Veränderung wird bis Ende des Jahres wirksam, wobei David zunächst als Berater zur Verfügung stehen wird.

Insgesamt zeigt Aroundtown eine Mischung aus stabilen Mieteinnahmen und Herausforderungen im operativen Bereich, während das Unternehmen gleichzeitig auf Wachstum und strategische Neuausrichtung setzt.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 3,284EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.