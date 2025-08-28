Baywa AG am Abgrund: Insolvenzgefahr und Ermittlungen erschüttern Konzern!

Die Situation ist besonders angespannt, da sowohl der ehemalige Vorstandsvorsitzende Marcus Pöllinger als auch der Finanzvorstand Andreas Helber das Unternehmen bereits verlassen haben. Der neue Vorstandschef Frank Hiller, der erst seit März 2023 im Amt ist, betont, dass die Baywa eng mit der Staatsanwaltschaft kooperieren wird und eine interne Untersuchung der Vorgänge eingeleitet hat. Hiller hat zudem angekündigt, Schadenersatzansprüche gegen frühere Manager und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC zu prüfen, die die möglicherweise fehlerhafte Bilanz absegnete.

Die Baywa AG, ein bedeutender Mischkonzern und der größte Agrarhändler Deutschlands, sieht sich nach einer fast eingetretenen Insolvenz mit ernsthaften rechtlichen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet, um zu klären, ob die Vorstände im Jahresabschluss 2023 die Finanzlage des Unternehmens falsch dargestellt haben. Dies wurde von Aufsichtsratschef Gregor Scheller während der Hauptversammlung in München bekannt gegeben. Die Baywa hat im Jahresabschluss 2024 einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro gemeldet, wobei 900 Millionen Euro auf Abschreibungen nicht werthaltiger Unternehmensbeteiligungen zurückzuführen sind.

Die Baywa, die 1923 gegründet wurde, hat sich in den letzten Jahren durch eine auf Kredit finanzierte internationale Expansionsstrategie in eine prekäre Lage gebracht. Der Berg an Schulden übersteigt fünf Milliarden Euro, und die Zinskosten sind in Kombination mit einer schlechten wirtschaftlichen Lage nicht mehr tragbar. Um die finanzielle Stabilität wiederherzustellen, plant der Vorstand, das Unternehmen um vier Milliarden Euro zu entschulden und hat bereits mehrere Auslandsbeteiligungen verkauft.

Die Hauptversammlung wurde von scharfer Kritik der Aktionäre begleitet, insbesondere an den langjährigen Aufsichtsräten, die für die missratene Expansionsstrategie verantwortlich gemacht werden. Die Aktionäre waren mit der Sparpolitik unzufrieden, die sich auch in der Verpflegung während der Versammlung widerspiegelte: Statt eines warmen Mittagessens gab es lediglich Wasser und Brezen.

Insgesamt steht die Baywa vor der Herausforderung, das Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen und die finanziellen Probleme nachhaltig zu lösen, während die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und die interne Untersuchung weiterlaufen.

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 9,535EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.