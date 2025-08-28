Deutsche Bank: Capital Group erhöht Stimmrechte auf 4,94% – Aktuelle Infos!

Die Stimmrechtsmitteilung gibt an, dass die Capital Group Companies, Inc. keine anderen Unternehmen beherrscht oder von anderen Unternehmen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an der Deutschen Bank halten. Die Mitteilung umfasst auch eine detaillierte Aufschlüsselung der Stimmrechtsbestände, wobei die Capital Group 96.301.054 Stimmrechte direkt zugerechnet werden.

Am 27. August 2025 veröffentlichte die Deutsche Bank AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Capital Group Companies, Inc., mit Sitz in Los Angeles, USA. Am 22. August 2025 überschritt die Capital Group die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Deutschen Bank und hält nun 4,94 % der Stimmrechte, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 5,06 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Deutschen Bank beträgt 1.948.252.885.

Zusätzlich veröffentlichte die Deutsche Bank am 25. August 2025 einen Wochenbericht zu ihrem Aktienrückkaufprogramm. Im Zeitraum vom 18. bis 22. August 2025 erwarb die Bank insgesamt 1.485.615 eigene Aktien. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen eines Programms, das am 1. April 2025 begann. Die einzelnen Rückkäufe wurden zu unterschiedlichen Kursen durchgeführt, wobei der volumengewichtete Durchschnittspreis zwischen 31,18 Euro und 31,68 Euro lag. Bis zum 22. August 2025 wurden insgesamt 24.328.611 Aktien im Rahmen dieses Programms zurückgekauft.

Die Deutsche Bank führt den Aktienrückkauf über eine beauftragte Wertpapierhandelsbank ausschließlich im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch. Die detaillierten Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Investor-Relations-Website der Deutschen Bank verfügbar.

Diese Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz und Informationen über bedeutende Veränderungen in der Eigentümerstruktur und den Aktienrückkäufen von börsennotierten Unternehmen sicherstellen sollen. Die Deutsche Bank bleibt somit weiterhin aktiv in der Verwaltung ihrer Kapitalstruktur und der Rückführung von Eigenkapital an die Aktionäre.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 30,16EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.