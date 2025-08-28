Rheinmetall eröffnet neues Werk: 500 Jobs und massive Munitionsproduktion!

Die Serienproduktion der 155-Millimeter-Geschosse soll in Kürze beginnen, mit einer geplanten Steigerung der Produktionsmenge von 25.000 Schuss in diesem Jahr auf 350.000 Schuss bis 2027. Inklusive anderer Produktionsstätten strebt Rheinmetall eine Gesamtjahresproduktion von 1,5 Millionen Geschossen bis 2027 an, was eine Verdopplung der aktuellen Kapazitäten darstellen würde. Die Investitionen in das neue Werk und ein zusätzliches Werk für Raketenmotoren, das 2026 in Betrieb gehen soll, belaufen sich auf etwa 500 Millionen Euro. Die neue Anlage wird voraussichtlich 500 Arbeitsplätze schaffen, davon 350 in der Munitionsproduktion.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Mittwoch ein neues Werk für die Produktion von 155-Millimeter-Artilleriemunition in Unterlüß eingeweiht. Mit dieser Anlage möchte das Unternehmen seine Position als führender Hersteller in der westlichen Welt weiter festigen. Konzernchef Armin Papperger begrüßte zur Eröffnung hochrangige Gäste, darunter den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, den Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und den NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Die Eröffnung des Werks kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach Artilleriemunition aufgrund des Ukraine-Kriegs stark gestiegen ist. Rheinmetall hat sich als einer der wichtigsten Lieferanten für die Ukraine etabliert, die täglich Tausende von Granaten benötigt. Minister Pistorius betonte die Dringlichkeit der Munitionsbeschaffung für die Bundeswehr und die Notwendigkeit, die Bestände aufzufüllen. Er wies darauf hin, dass 155-Millimeter-Geschosse eine Schlüsselrolle in der militärischen Strategie spielen.

NATO-Generalsekretär Rutte lobte Rheinmetall als entscheidenden Partner für die westlichen Armeen und die Unterstützung der Ukraine. Er äußerte sich optimistisch über die steigende Produktion von Waffen und Munition in der westlichen Rüstungsindustrie, die für die Sicherheit Europas von großer Bedeutung sei. Vizekanzler Klingbeil hob die Bedeutung des neuen Werks als Zeichen für die Leistungsfähigkeit der deutschen Rüstungsindustrie hervor und betonte, dass die Signale an Russland klar seien: Deutschland nehme die Verteidigung ernst.

Insgesamt zeigt die Eröffnung des neuen Werks, wie stark die Rüstungsindustrie auf die aktuellen geopolitischen Herausforderungen reagiert und welche Rolle Unternehmen wie Rheinmetall in der globalen Sicherheitsarchitektur spielen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.639EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.