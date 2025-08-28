Thyssenkrupp: Stimmrechtsänderung und U-Boot-Aufträge für Kanada!

Laut der Mitteilung hält Amundi nun 2,76 % der Stimmrechte an der thyssenkrupp AG, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 3,03 % angegeben wurde. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der thyssenkrupp AG beträgt 622.531.741. Die Mitteilung enthält auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, die auf die ISIN DE0007500001 verweisen, sowie Informationen zu Instrumenten, die Amundi hält.

Am 26. August 2025 veröffentlichte die thyssenkrupp AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung bezieht sich auf eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie durch Instrumente erfolgt ist. Der Mitteilungspflichtige, Amundi S.A. mit Sitz in Paris, Frankreich, hat am 14. August 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung steht die thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) vor einer potenziellen Auftragsvergabe durch Kanada. Der kanadische Premierminister Mark Carney hat TKMS als eines von zwei Unternehmen ausgewählt, die für den Bau von konventionellen U-Booten in Betracht gezogen werden. Dieser Auftrag umfasst den Bau von acht bis zwölf U-Booten im Rahmen der Modernisierung der kanadischen U-Boot-Flotte. Carney besuchte die Werft in Kiel, um sich über das 212CD-Programm zu informieren, das bereits in Zusammenarbeit mit Deutschland und Norwegen umgesetzt wird.

Die Kieler Werft hat sich als Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote etabliert und hat bereits Aufträge im Wert von 18,5 Milliarden Euro in ihren Büchern. Die neuen U-Boote sollen bis spätestens 2035 in Betrieb genommen werden und sind speziell für den Einsatz in der Arktis und unter Eis konzipiert. TKMS plant, die Boote sowohl in Kiel als auch in einer zweiten Werft in Wismar zu bauen, die für 220 Millionen Euro modernisiert werden soll.

Insgesamt zeigt die Situation um thyssenkrupp und TKMS sowohl die dynamische Entwicklung im Bereich der Unternehmensbeteiligungen als auch die strategischen Bemühungen des Unternehmens, sich im internationalen Rüstungsmarkt zu positionieren.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 8,985EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.