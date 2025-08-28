RWE-Aktien fallen: Rückbau des Atomkraftwerks Emsland sorgt für Unsicherheit
Die Aktien von RWE haben am Montag einen Rückgang von 1,8 Prozent auf etwa 35 Euro verzeichnet, was sie zum Schlusslicht im DAX machte. Dieser Rückgang folgt auf eine Stabilisierung in der Vorwoche, in der die Aktien sich von einem Tiefpunkt seit Juni erholten. Der Grund für den Kursrückgang war die Streichung einer Kaufempfehlung durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux. Analyst Ingo Becker äußerte Bedenken hinsichtlich der Kostenentwicklung, da RWE weiterhin ein starkes Expansionsstreben signalisiere. Er betonte, dass das Bewertungsmodell kein höheres Kursziel als 38 Euro rechtfertige, was Anleger dazu veranlasste, ihre kürzlich erzielten Kursgewinne zu realisieren.
Parallel zu den Entwicklungen an der Börse kündigte RWE den Rückbau des Atomkraftwerks Emsland in Niedersachsen an, der bis Mitte der 2030er Jahre abgeschlossen sein soll. Das Kraftwerk, eines der letzten in Deutschland, wurde am 15. April 2023 abgeschaltet. Nach der Stilllegung wurden die ausgebrannten Brennelemente in ein Abklingbecken überführt, wo sie weiter abkühlen, bis sie ab Ende 2026 in Spezialbehältern verpackt werden können. Bis Ende 2027 sollen alle mehr als 700 Brennelemente aus dem Kraftwerk entfernt und sicher in ein nahegelegenes Zwischenlager gebracht werden.
Die Demontage des Kraftwerks Emsland ist ein komplexer Prozess, der bereits in vollem Gange ist. Rund 280 Mitarbeiter sind mit der sicheren Demontage beschäftigt, wobei jedes Bauteil auf Radioaktivität geprüft und gegebenenfalls gereinigt wird. RWE hat für den Rückbau des Kraftwerks Emsland etwa 1,4 Milliarden Euro zurückgelegt und verspricht, den Rückbau unter größtmöglicher Sicherheit durchzuführen. Dabei sollen rund 820.000 Tonnen Reststoffe anfallen, von denen ein kleiner Teil radioaktiven Abfall darstellt, der in ein Endlager muss.
RWE ist für den Rückbau von insgesamt acht stillgelegten Atomreaktoren in Deutschland verantwortlich und betont, dass alle Materialien, die nicht radioaktiv sind, entweder recycelt oder konventionell entsorgt werden. Diese Maßnahmen sind Teil der umfassenden Strategie des Unternehmens, die Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Energieerzeugung zu gewährleisten.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 34,94EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
