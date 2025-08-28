    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHP AktievorwärtsNachrichten zu HP

    HP überrascht mit PC-Boom: Umsatz über Erwartungen

    HP wächst stärker als erwartet. Die Nachfrage wird durch Windows 11 und KI-PCs angetrieben. Der Konzern übertrifft die Umsatzprognosen und gibt einen optimistischen Ausblick. Die Aktie verliert nachbörslich dennoch.

    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der PC-Riese HP konnte im jüngsten Quartal von der wieder anziehenden Nachfrage nach modernen Notebooks und Desktops deutlich profitieren und die Markterwartungen beim Umsatz übertreffen. Rückenwind lieferten dabei vor allem der Umstieg vieler Unternehmen auf Windows 11 sowie die ersten Gerätegenerationen mit dedizierten KI-Funktionen. "Wir erwarten eine anhaltende Dynamik durch den Umstieg auf Windows 11 und die Einführung von KI-PCs", sagte Finanzchefin Karen Parkhill.

    Die Erlöse stiegen um rund drei Prozent auf 13,93 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich verdiente HP 0,75 US-Dollar je Aktie und lag damit im Rahmen der Analystenprognosen. Für das laufende Quartal stellt der Konzern ein Nettoergebnis zwischen 0,87 und 0,97 US-Dollar je Aktie in Aussicht – ein Korridor, der Spielraum für operative Verbesserungen lässt, falls die PC-Erneuerungswelle anhält.

    Strategisch setzt HP auf zwei Trends: den verpflichtenden Wechsel auf Windows 11 in vielen IT-Abteilungen und den Funktionssprung durch sogenannte KI-PCs mit lokal beschleunigter Rechenleistung. Beides treibt vor allem höherwertige Geräte mit besseren Margen. Nach dem pandemiebedingten Nachfragerückgang und der Bereinigung der Lagerbestände deutet die Entwicklung auf eine neue Ersatzbeschaffungsphase hin, die zuerst Firmenkunden und zunehmend auch das gehobene Privatsegment betrifft.

    Für Anleger bleibt entscheidend, ob HP die Bruttomargen stabil halten kann, während die Verschiebung des Produktmixes in Richtung Premium-Modelle Fortschritte macht. Beobachter verweisen zugleich auf mögliche Gegenwinde im Druckergeschäft und den intensiven Wettbewerb durch Lenovo und Dell. Wenn es gelingt, die KI-Mehrwerte überzeugend zu monetarisieren und die Windows-11-Migration in Umsätze umzuwandeln, könnte der Ausblick konservativ erscheinen.

    Im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) verlor die HP-Aktie rund 1,3 Prozent und fiel auf 26,75 US-Dollar je Anteilsschein.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
