Goldpreis explodiert: Trump vs. Fed – Was bedeutet das für Anleger?

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung zu entlassen, was in der Finanzwelt für Aufregung sorgt. Cook hat jedoch erklärt, dass sie um ihren Posten kämpfen werde und dass die Gründe für ihre Entlassung rechtlich nicht haltbar seien. Analysten der Dekabank kommentieren, dass die Eskalation zwischen Trump und der Fed die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Notenbank politisch beeinflusst wird, was möglicherweise zu Zinssenkungen führen könnte. Trump hat in der Vergangenheit wiederholt Zinssenkungen gefordert und Fed-Chef Jerome Powell scharf kritisiert.

Der Goldpreis hat in den letzten Tagen einen signifikanten Anstieg erfahren, was auf die eskalierenden Spannungen zwischen der US-Regierung und der Federal Reserve (Fed) zurückzuführen ist. In der Nacht zum Dienstag stieg der Preis für eine Feinunze Gold an der Londoner Börse um fast 40 US-Dollar und erreichte einen Höchststand von etwa 3.386 Dollar. Am Morgen wurde Gold zu einem Preis von rund 3.376 Dollar je Feinunze gehandelt, was etwa 2.900 Euro entspricht. Diese Unsicherheit und die damit verbundene Nachfrage nach Gold sind eng mit den jüngsten politischen Entwicklungen verknüpft.

Der Goldpreis war bereits am Freitag gestiegen, nachdem Powell in einer Rede auf die Schwäche des US-Arbeitsmarktes hingewiesen hatte, was Spekulationen über mögliche Zinssenkungen im September anheizte. Sinkende Zinsen erhöhen in der Regel die Nachfrage nach Gold, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Mit den jüngsten Preissprüngen nähert sich der Goldpreis dem Rekordhoch von 3.500 Dollar je Unze, das im April erreicht wurde.

Der Konflikt zwischen Trump und der Fed wirft auch Fragen zur Unabhängigkeit der Zentralbank auf. Investoren zeigen sich besorgt über mögliche politische Eingriffe, was zu einem Rückgang der Aktienmärkte führte, während Gold als sicherer Hafen gesucht wurde. Trump hat zudem Powell unter Druck gesetzt, die Zinsen zu senken, und ihm wiederholt den Rücktritt nahegelegt.

Die rechtlichen Grundlagen für Trumps Eingriffe in die Fed sind unklar, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird. Cook, deren Amtszeit bis 2038 läuft, plant, rechtliche Schritte einzuleiten, um ihre Position zu verteidigen. Die Entwicklungen in diesem Machtkampf könnten weitreichende Auswirkungen auf die Geldpolitik und die Finanzmärkte haben.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 3.389USD auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.