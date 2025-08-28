Apple im Fokus: Neue iPhones, rechtliche Kämpfe und Musk vs. OpenAI!

Gleichzeitig sieht sich Apple mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Ein Gericht in Frankfurt hat entschieden, dass Apple seine Smartwatches nicht mehr als "CO2-neutral" bewerben darf. Die Deutsche Umwelthilfe hatte Apple vorgeworfen, irreführende Werbung zu betreiben und Greenwashing zu betreiben. Das Gericht stellte fest, dass die Kompensationsprojekte, die Apple zur Erreichung der CO2-Neutralität anführt, nicht langfristig genug gesichert sind. Apple hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen, sieht sich jedoch weiterhin auf dem Weg zur CO2-Neutralität bis 2030.

Apple steht vor einer spannenden Zeit, da das Unternehmen am 9. September 2023 seine neue iPhone-Generation vorstellen wird. Das Event findet im Hauptquartier in Cupertino statt, wobei Apple traditionell keine Details zu den präsentierten Produkten bekannt gibt. Berichten zufolge wird die neue Modellreihe, das iPhone 17, äußerlich dem Vorgängermodell 16 ähneln, jedoch mit einer verbesserten Kamera und einem größeren Display aufwarten. Insbesondere die Pro-Modelle sollen durch einen größeren Kamera-Block auffallen.

In einem weiteren rechtlichen Streit hat Elon Musk Apple und OpenAI verklagt. Musk behauptet, dass Apples App Store andere KI-Chatbots, insbesondere seinen eigenen Grok, benachteiligt, um ChatGPT einen Vorteil zu verschaffen. Musk sieht Apple als Monopolisten im Smartphone-Markt und OpenAI als Monopolisten im Bereich der KI-Chatbots. Die Klage zielt darauf ab, die Kooperation zwischen Apple und OpenAI zu beenden und Schadenersatz zu fordern.

Musk ist bereits in einen anderen Rechtsstreit mit OpenAI verwickelt und wirft dem Unternehmen vor, unrechtmäßige Änderungen vorzunehmen. In der Klage wird auch angeführt, dass Apple "Super-Apps" und generative KI fürchtet, da diese potenziell iPhone-Funktionen ersetzen könnten.

Zusammenfassend steht Apple vor bedeutenden Herausforderungen und Veränderungen. Während das Unternehmen sich auf die Einführung neuer Produkte vorbereitet, muss es gleichzeitig rechtliche Auseinandersetzungen bewältigen, die sowohl seine Marketingstrategien als auch seine Marktposition betreffen. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die Zukunft des Unternehmens sein, sowohl in Bezug auf Innovationen als auch auf rechtliche Rahmenbedingungen.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 230,5EUR auf Nasdaq (28. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.