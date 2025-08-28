SFC Energy: Gewinne sinken – Strategische Neuausrichtung für 2025!

Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen, hat in ihrem Halbjahresbericht für 2025 sinkende Gewinne und eine notwendige Anpassung ihrer Kostenstruktur bekannt gegeben. Das Unternehmen sieht sich mit einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld konfrontiert, das durch Unsicherheiten, negative Wechselkurse und die US-Zollpolitik geprägt ist. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass Kunden bei Investitionsentscheidungen zurückhaltend sind. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte SFC einen Umsatz von 73,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch fiel das bereinigte EBIT auf 4,6 Millionen Euro, fast halbiert im Vergleich zu 9,6 Millionen Euro im Vorjahr, und der Nettogewinn betrug nur 0,3 Millionen Euro, nach 5,8 Millionen Euro im Vorjahr.

Um die Ertragskraft zu stärken, hat SFC Energy Maßnahmen zur Kostenoptimierung eingeleitet und plant, Investitionen sowie IT-Projekte zu priorisieren. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seiner Kernmärkte und plant, durch regionale Expansion und gezielte Übernahmen in den USA und Südostasien zusätzliche Wachstumsimpulse zu setzen. Die strategische Ausrichtung bleibt unverändert, und SFC Energy beabsichtigt, seine Präsenz in den USA weiter auszubauen, einschließlich des Starts eines neuen Produktionsstandorts in Salt Lake City, Utah, im vierten Quartal 2025.

Zusätzlich hat SFC Energy einen Folgeauftrag von einem langjährigen US-Kunden im Wert von rund 4 Millionen US-Dollar erhalten, was die Bedeutung ihrer Brennstoffzellentechnologie im Bereich der zivilen Sicherheitstechnik unterstreicht. Die Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen bleibt stark, und das Unternehmen sieht sich gut positioniert, um von den wachsenden Marktchancen zu profitieren.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bereits gesenkt, und SFC erwartet nun einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 13 bis 19 Millionen Euro. Trotz der Unsicherheiten bleibt der langfristige Ausblick positiv, da SFC Energy auf technologische Stärke und eine solide Finanzbasis setzt, um seine strategischen Ziele zu erreichen.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 16,11EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.