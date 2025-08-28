LAIQON AG: Starkes Wachstum und neue Prognosen bis 2028 enthüllt!

Für das Jahr 2026 erwartet LAIQON Umsatzerlöse zwischen 53,0 und 58,0 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Millionen Euro. Ein überproportionaler Anstieg der Umsatzerlöse wird im zweiten Halbjahr 2026 prognostiziert. Die Guidance für 2025, die einen Anstieg des AuM-Volumens auf 10,0 bis 11,5 Milliarden Euro vorsieht, wurde bestätigt. Die positive Entwicklung der AuM und die Wachstumsinitiativen in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens unterstützen diese Prognosen.

Die LAIQON AG hat am 25. August 2025 ihre Prognosen für die kommenden Jahre veröffentlicht, die sowohl die Guidance für 2026 als auch die langfristige Strategie GROWTH 28 umfassen. Die Assets under Management (AuM) des Unternehmens sind in den letzten zwei Monaten um 39,3 % auf etwa 9,75 Milliarden Euro gestiegen, was auf erfolgreiche Vertriebsaktivitäten und die Übernahme eines Portfolios von über 2,1 Milliarden Euro von der MainFirst Affiliated Fund Managers GmbH zurückzuführen ist.

Die langfristige Strategie GROWTH 28 zielt darauf ab, die AuM bis 2028 auf über 15,0 Milliarden Euro zu steigern. Für dieses Jahr werden Umsatzerlöse von über 82,0 Millionen Euro und ein EBITDA von mehr als 27,0 Millionen Euro erwartet. Das Wachstum soll durch organische Maßnahmen und potenzielle Übernahmen gefördert werden, wobei letztere nur dann in Betracht gezogen werden, wenn sie sofort profitabel sind.

Zusätzlich wurde die Bestellung von CEO Achim Plate bis zum 31. Dezember 2028 vorzeitig verlängert. Plate betonte die Ambitionen von LAIQON, sich als eines der führenden Unternehmen im Bereich Wealth Management mit einem starken Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen zu positionieren. Die Gesellschaft plant, die Hauptversammlung am 28. August 2025 abzuhalten, um die Strategie GROWTH 28 und die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 zu präsentieren.

Die LAIQON AG, die seit 2005 an der Börse notiert ist, verwaltet ein Vermögen von rund 9,75 Milliarden Euro und bietet eine Vielzahl von nachhaltigen Anlageprodukten an. Mit der Strategie GROWTH 28 will das Unternehmen seine Marktposition weiter stärken und eine Cost-Income-Ratio von 50 bis 60 Prozent erreichen, um nachhaltiges Wachstum und regelmäßige Dividendenzahlungen an die Aktionäre zu gewährleisten.

Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 5,29EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.