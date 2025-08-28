Fed-Krise und Handelskonflikt: DAX unter Druck – Was Anleger wissen müssen!
Die aktuellen Entwicklungen rund um die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und den Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgen für Unsicherheit an den Aktienmärkten. Ein Machtkampf um die personelle Besetzung der Fed könnte die Märkte am Dienstag belasten. US-Präsident Donald Trump plant, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt zu entlassen, da er ihr vorwirft, in Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht zu haben. Cook hat jedoch angekündigt, um ihren Posten zu kämpfen. Analysten warnen, dass diese Situation zu neuer Unsicherheit an der Wall Street führen könnte, insbesondere in Bezug auf Trumps Bestrebungen, die Fed mit neuen Ernennungen auf eine Linie niedrigerer Zinsen zu bringen.
Zusätzlich droht eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Trump hat China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent gedroht, falls das Land die USA nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Diese Drohungen könnten den Handel zwischen den beiden Ländern erheblich beeinträchtigen und zu einem Zusammenbruch führen, was Trump als akzeptabel bezeichnete, falls es notwendig sein sollte. Diese Unsicherheiten haben bereits zu einem Rückgang der vorbörslichen Indikationen für den DAX geführt, der um etwa ein halbes Prozent niedriger erwartet wird.
In einem weiteren rechtlichen Kontext hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden, dass die Bundesfinanzaufsicht Bafin einer Wirecard-Aktionärin aus Krefeld keinen Schadenersatz zahlen muss. Die Klägerin hatte durch die Insolvenz von Wirecard erhebliche Verluste erlitten und warf der Bafin vor, durch ihre Maßnahmen den Eindruck erweckt zu haben, dass Berichte über Unregelmäßigkeiten unglaubwürdig seien. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die Bafin keine schuldhafte Amtspflichtverletzung begangen habe und die ergriffenen Maßnahmen vertretbar waren.
Angesichts dieser Entwicklungen könnte sich der DAX am Donnerstag stabilisieren, nachdem er in der vergangenen Woche leicht nachgegeben hatte. Die Marktteilnehmer warten zudem auf Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA, die möglicherweise für Bewegung sorgen könnten. Die Unsicherheiten rund um die Fed und den Handelskonflikt bleiben jedoch zentrale Themen, die die Märkte weiterhin beeinflussen werden.
Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 24.072PKT auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.
