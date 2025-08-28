Fed-Krise und Handelskonflikt: DAX unter Druck – Was Anleger wissen müssen!

Die aktuellen Entwicklungen rund um die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und den Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgen für Unsicherheit an den Aktienmärkten. Ein Machtkampf um die personelle Besetzung der Fed könnte die Märkte am Dienstag belasten. US-Präsident Donald Trump plant, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt zu entlassen, da er ihr vorwirft, in Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht zu haben. Cook hat jedoch angekündigt, um ihren Posten zu kämpfen. Analysten warnen, dass diese Situation zu neuer Unsicherheit an der Wall Street führen könnte, insbesondere in Bezug auf Trumps Bestrebungen, die Fed mit neuen Ernennungen auf eine Linie niedrigerer Zinsen zu bringen.

Zusätzlich droht eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Trump hat China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent gedroht, falls das Land die USA nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Diese Drohungen könnten den Handel zwischen den beiden Ländern erheblich beeinträchtigen und zu einem Zusammenbruch führen, was Trump als akzeptabel bezeichnete, falls es notwendig sein sollte. Diese Unsicherheiten haben bereits zu einem Rückgang der vorbörslichen Indikationen für den DAX geführt, der um etwa ein halbes Prozent niedriger erwartet wird.