Intershop: CEO Markus Klahn tritt zurück – Wer führt jetzt das Unternehmen?

Am 25. August 2025 gab die Intershop Communications AG bekannt, dass Markus Klahn, der seit 2018 im Vorstand tätig war und seit 2021 als CEO fungierte, das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2025 verlässt. Der Aufsichtsrat und Klahn einigten sich einvernehmlich auf die vorzeitige Beendigung seines Mandats. Klahn hat in seiner Zeit bei Intershop maßgeblich die strategische Ausrichtung des Unternehmens geprägt und die Transformation in die Cloud vorangetrieben. Der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Fischer würdigte Klahns Engagement und bedauerte sein Ausscheiden.

Als Nachfolger wird Markus Dränert, der seit Ende 2023 als Chief Operating Officer (COO) tätig ist, zum 1. September 2025 zum neuen CEO ernannt. Fischer bezeichnete Dränert als optimale Wahl für die Nachfolge, da er über umfangreiche Erfahrung in der Softwarebranche und in Transformationsprojekten verfügt. Dränert wird die Entwicklung von Intershop im Bereich Künstliche Intelligenz weiter vorantreiben, ein Thema, das er bereits als COO begonnen hat. Er betonte die Verantwortung, die mit der neuen Position verbunden ist, und kündigte an, gemeinsam mit seinem Team und der Vorstandskollegin Petra Stappenbeck die Weiterentwicklung des Unternehmens mit Fokus auf Cloud-Angebote und KI-Strategien voranzutreiben.