Intershop: CEO Markus Klahn tritt zurück – Wer führt jetzt das Unternehmen?
Am 25. August 2025 gab die Intershop Communications AG bekannt, dass Markus Klahn, der seit 2018 im Vorstand tätig war und seit 2021 als CEO fungierte, das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2025 verlässt. Der Aufsichtsrat und Klahn einigten sich einvernehmlich auf die vorzeitige Beendigung seines Mandats. Klahn hat in seiner Zeit bei Intershop maßgeblich die strategische Ausrichtung des Unternehmens geprägt und die Transformation in die Cloud vorangetrieben. Der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Fischer würdigte Klahns Engagement und bedauerte sein Ausscheiden.
Als Nachfolger wird Markus Dränert, der seit Ende 2023 als Chief Operating Officer (COO) tätig ist, zum 1. September 2025 zum neuen CEO ernannt. Fischer bezeichnete Dränert als optimale Wahl für die Nachfolge, da er über umfangreiche Erfahrung in der Softwarebranche und in Transformationsprojekten verfügt. Dränert wird die Entwicklung von Intershop im Bereich Künstliche Intelligenz weiter vorantreiben, ein Thema, das er bereits als COO begonnen hat. Er betonte die Verantwortung, die mit der neuen Position verbunden ist, und kündigte an, gemeinsam mit seinem Team und der Vorstandskollegin Petra Stappenbeck die Weiterentwicklung des Unternehmens mit Fokus auf Cloud-Angebote und KI-Strategien voranzutreiben.
Dränert bringt eine breite Erfahrung in der Transformation von Geschäftsmodellen mit. Vor seiner Zeit bei Intershop war er Geschäftsführer der Haufe-Lexware und hat dort die Cloud-Transformation der Haufe Gruppe maßgeblich mitgestaltet. Zudem war er als CEO mehrerer Portfolio-Unternehmen beim Company Builder finleap tätig und hat dort die Grundlagen für das PaaS-Unternehmen Qwist gelegt.
Die Entscheidung zur Verkleinerung des Vorstands wird als Schritt zur Effizienzsteigerung angesehen. Der Aufsichtsrat ist zuversichtlich, dass das Unternehmen mit der neuen Führung gut aufgestellt ist, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen. In den sozialen Medien äußern einige Investoren Bedenken hinsichtlich der bisherigen Unternehmensführung unter Klahn und hoffen auf positive Veränderungen unter Dränert. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Dränert durch vertrauensbildende Maßnahmen und klare Strategien das Vertrauen der Stakeholder zurückgewinnen kann.
Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 1,355EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
