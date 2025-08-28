Euro fällt auf 1,1620 Dollar: Politische Unsicherheiten belasten Währung

Zusätzlich bleibt die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed ein zentrales Thema. US-Präsident Donald Trump hat die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook angekündigt, was den Druck auf die Notenbank erhöht. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) warnen, dass solche politischen Eingriffe den Nimbus des US-Dollars als stabilen Wert gefährden könnten. Trotz eines leichten Anstiegs des Dollar am Mittwoch sehen Analysten negative Folgen für die Währung.

Am Mittwoch fiel der Kurs des Euro auf 1,1620 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 1,1650 Dollar gehandelt wurde. Devisen-Experten der Commerzbank führen diesen Rückgang auf die politische Unsicherheit in Frankreich zurück. Die Regierungskrise, die sich um die notwendige Haushaltskonsolidierung dreht, sowie der Anstieg der französischen Renditen üben Druck auf die Gemeinschaftswährung aus. Premierminister François Bayrou plant, am 8. September im Parlament eine Vertrauensfrage zu stellen, während die Opposition, einschließlich der Linksparteien und der Rechtspopulistin Marine Le Pen, darauf abzielt, seine Regierung zu Fall zu bringen. Präsident Emmanuel Macron, dessen Koalition keine Mehrheit hat, müsste im Falle eines Scheiterns erneut einen neuen Premierminister ernennen.

Am Dienstag erholte sich der Euro leicht und wurde im New Yorker Handel bei 1,1645 US-Dollar gehandelt. Der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank wurde auf 1,1656 Dollar festgesetzt. Politische Unsicherheiten in Frankreich und die Eskalation zwischen Trump und der Fed hatten jedoch den Euro belastet. Trump hatte in einem Brief an Cook erklärt, dass es Gründe für ihre Entlassung gebe, was zu Spekulationen über eine zunehmende politische Einflussnahme auf die Fed führte. Analysten der Dekabank befürchten, dass dies zu Zinssenkungen in den USA führen könnte, was den Dollar weiter belasten würde.

Am Montag war der Euro zunächst unter Druck geraten und fiel auf 1,1607 Dollar. Die Euphorie über mögliche Zinssenkungen der Fed, die den Euro gestützt hatten, ließ nach. Der Ifo-Index, ein wichtiges Stimmungsbarometer für die deutsche Industrie, stieg im August, konnte jedoch den Euro nicht signifikant stützen. Analysten äußerten sich skeptisch über die wirtschaftliche Erholung in Deutschland, da der Index trotz des Anstiegs auf niedrigem Niveau verharrt.

