KI-Momentum lässt Snowflake durch die Decke gehen – Aktie haussiert zweistellig!

Für das am 31. Juli beendete zweite Quartal meldete Snowflake einen Produktumsatz von 1,09 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr und über den Schätzungen von 1,04 Milliarden US-Dollar. Während nach GAAP – den offiziellen US-Bilanzierungsstandards – ein Verlust von 297,9 Millionen US-Dollar ausgewiesen wurde, erzielte Snowflake auf bereinigter Basis einen Gewinn von 129,3 Millionen US-Dollar. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 33 Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar.

Snowflake hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und die Jahresprognose für den Produktumsatz angehoben. Der Datenplattform-Spezialist profitiert von der rasant steigenden Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Nachbörslich sprang die Aktie um 13 Prozent.

Das Management hob die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 4,40 Milliarden US-Dollar an, nach zuvor 4,33 Milliarden. "Tausende von Kunden setzen ihr Geschäft auf Snowflake und mehr als 6.100 Konten nutzen jede Woche die KI von Snowflake", erklärte CEO Sridhar Ramaswamy. Rund ein Viertel aller Anwendungsfälle auf der Plattform sei inzwischen KI-basiert. Besonders stark wuchs Microsoft Azure, wo das Geschäft laut Ramaswamy um 40 Prozent zulegte.

Die Einführung neuer Produkte zur Nutzung generativer KI hat die Erwartungen übertroffen. Mit der im Juni vorgestellten Plattform "Snowflake Intelligence" können Kunden intelligente Agenten direkt auf Basis ihrer Unternehmensdaten erstellen. CFO Mike Scarpelli betonte, dass die jüngsten Angebote die Umsatzdynamik weiter beschleunigt hätten.

Analysten werten die Ergebnisse als Signal für die Widerstandsfähigkeit etablierter Anbieter. "Die Ergebnisse spiegeln wahrscheinlich eine ähnliche Stärke bei Großkunden wider, wie wir sie bei MongoDB und Microsoft gesehen haben", schrieb Tyler Radke von der Citigroup.

Die Bank of America hatte die Aktie im Vorfeld auf "Kaufen" hochgestuft und ein Kursziel von 240 US-Dollar gesetzt. Jefferies nannte Snowflake eine "Top-Empfehlung als AI-Breakout-Play und vertrauenswürdige Datenbasis für AI".

Snowflake erreichte zuletzt über 12.000 Kunden, davon 654 mit mehr als einer Million US-Dollar Jahresumsatz. Das Unternehmen stellte im Quartal mehr als 500 neue Mitarbeiter ein und investiert massiv in Vertrieb und Marketing. "Wir haben enorme Chancen vor uns, da wir weiterhin jedes Unternehmen dabei unterstützen, sein volles Potenzial durch Daten und KI auszuschöpfen", sagte Ramaswamy.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



