Delivery Hero senkt Prognose: Wechselkursverluste belasten Finanzen 2025

Trotz dieser negativen Entwicklungen zeigt sich das Unternehmen optimistisch hinsichtlich des Gesamtumsatzes der Segmente, dessen Wachstum nun auf 22 bis 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschätzt wird, anstelle der zuvor prognostizierten 17 bis 19 Prozent. Diese positive Entwicklung wird durch ein starkes Wachstum in mehreren Märkten und den beschleunigten Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea unterstützt. Der Bruttowarenwert (GMV) soll auf vergleichbarer Basis am oberen Ende der Spanne von 8 bis 10 Prozent wachsen.

Delivery Hero SE hat am 27. August 2025 eine Anpassung seiner Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben, die vor allem durch ungünstige Wechselkursentwicklungen beeinflusst wird. Der Vorstand revidierte die Erwartungen für das bereinigte EBITDA auf eine Spanne von 900 bis 940 Millionen Euro, was einen Rückgang gegenüber der vorherigen Prognose von 975 bis 1.025 Millionen Euro darstellt. Diese Anpassung ist auf Wechselkursverluste von etwa 110 Millionen Euro zurückzuführen. Auch der Free Cash Flow wird voraussichtlich unter 120 Millionen Euro liegen, im Vergleich zu zuvor mehr als 200 Millionen Euro, was ebenfalls durch Wechselkursverluste von rund 80 Millionen Euro bedingt ist.

Im ersten Halbjahr 2025 konnte Delivery Hero ein bereinigtes EBITDA von 411 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Free Cash Flow verbesserte sich um 96 Millionen Euro auf -8 Millionen Euro vor Sondereffekten. Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen ein Wachstum des GMV um 11 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro und einen Gesamtumsatz der Segmente von 3,7 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 27 Prozent entspricht.

Die negativen Wechselkursentwicklungen, insbesondere die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar und dem koreanischen Won, haben signifikante Auswirkungen auf die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens. Ohne diese Effekte hätte Delivery Hero die ursprünglichen Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 erreichen können.

Insgesamt zeigt Delivery Hero Fortschritte in der Profitabilität und eine starke operative Leistung, insbesondere in Asien, wo das Unternehmen eine Rückkehr zum Wachstum verzeichnet. Die strategische Ausrichtung auf eine Multi-Vertical-Plattform und die Einführung einer globalen Technologieplattform sollen weiterhin zur Effizienz und zum Wachstum des Unternehmens beitragen.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 22,74EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.