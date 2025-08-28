Borussia Dortmund trennt sich von Mislintat: Ein Umbruch steht bevor!

Borussia Dortmund hat sich endgültig von Sven Mislintat getrennt, dem ehemaligen Kaderplaner, dessen Vertrag ursprünglich bis 2028 lief. Die Trennung wurde einvernehmlich beschlossen, und Mislintat erhält eine Abfindung. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bestätigte die Auflösung des Vertrags. Mislintat war im Mai 2024 als Technischer Direktor zurückgekehrt, wurde jedoch nur wenige Wochen nach der Entlassung von Chefcoach Nuri Sahin am 6. Februar freigestellt. Differenzen zwischen Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Ricken führten zu Spannungen, die sich negativ auf Transfers und die Kaderplanung auswirkten. Mislintat wurde vorgeworfen, über seine Kompetenzen hinaus zu agieren, was Unruhe im Verein schuf.

In der letzten Woche der Transferperiode hat der BVB zudem seine Defensive verstärkt. Nach der festen Verpflichtung von Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea wurde auch Aaron Anselmino, ein 20-jähriger Innenverteidiger, verpflichtet. Anselmino wird bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen und soll die Abwehrprobleme des Vereins lösen, die durch Verletzungen von Schlüsselspielern wie Emre Can und Niklas Süle entstanden sind. Geschäftsführer Ricken betonte das Potenzial des Spielers, der bereits Erfahrung in der ersten Liga seines Heimatlandes gesammelt hat.