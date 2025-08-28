HelloFresh: Neuer Finanzvorstand Fabien Simon bringt frischen Wind!

Die Entscheidung für Simon kommt zu einem Zeitpunkt, an dem HelloFresh vor Herausforderungen steht, die durch die sich verändernden Marktbedingungen und die steigenden Kosten in der Lebensmittelproduktion bedingt sind. Die Suche nach einem neuen Finanzvorstand war notwendig, um die strategische Ausrichtung des Unternehmens in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu stärken. Simon wird erwartet, dass er frische Impulse und finanzielle Expertise einbringt, um die finanzielle Stabilität und das Wachstum von HelloFresh zu fördern.

HelloFresh, das bekannte Unternehmen für Kochboxen, hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Fabien Simon wird ab dem 15. September 2023 die Position übernehmen, wie das Unternehmen am Montag in Berlin bekannt gab. Er tritt die Nachfolge von Christian Gärtner an, der im Juni 2023 seinen Rücktritt angekündigt hatte. Simon bringt umfangreiche Erfahrung aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit, zuletzt war er Vorstandsvorsitzender bei JDE Peet's, einem global führenden Unternehmen im Bereich Kaffee und Tee mit Sitz in Amsterdam.

Zusätzlich zu dieser personellen Veränderung hat HelloFresh auch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Am 23. Dezember 2024 beschloss der Vorstand, im Zeitraum vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 Aktien des Unternehmens zurückzukaufen. Dieses Programm wurde am 13. August 2025 bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Solche Rückkäufe sind oft ein Zeichen des Vertrauens des Unternehmens in seine eigene finanzielle Gesundheit und können dazu beitragen, den Aktienkurs zu stabilisieren oder zu steigern.

Im Rahmen des Rückkaufprogramms wurden in der Woche vom 18. bis 22. August 2025 insgesamt 442.547 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 8 Euro pro Aktie zurückgekauft. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie von HelloFresh, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren und gleichzeitig auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren.

Insgesamt steht HelloFresh vor einer spannenden Phase mit der Ernennung von Fabien Simon und der Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich diese Veränderungen auf die Unternehmensstrategie und die finanzielle Performance auswirken werden.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 7,564EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.