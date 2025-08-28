60 Jahre DBAG: Marktführer im Private Equity mit Blick auf die Zukunft!

Die DBAG hat ihren Sektorenschwerpunkt strategisch angepasst und investiert zunehmend in weniger konjunkturabhängige Branchen wie IT-Services, Healthcare und Umwelt. Diese Sektoren profitieren von politischen Initiativen zur Digitalisierung und zum Ausbau erneuerbarer Energien. Aktuell machen IT-Services und Software 22 Prozent des Portfolios aus, während 14 Prozent auf Energie, Umwelt und Infrastruktur entfallen.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) feiert 2025 ihr 60-jähriges Bestehen und blickt auf eine erfolgreiche Geschichte im Bereich Private Equity zurück, insbesondere im familiengeführten Mittelstand. Mit einem klaren Investitionsfokus auf strukturell wachsende Sektoren hat sich die DBAG als Marktführer in Deutschland etabliert. Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Expansion in den italienischen Markt, der eine ähnliche Struktur wie der deutsche Mittelstand aufweist, sowie der erfolgreiche Generationswechsel im Vorstand, der die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichert.

Ein bedeutender Schritt war die Beteiligung an der FinMatch AG, einer digitalen Finanzierungsplattform für den Mittelstand, die die sechste langfristige Beteiligung der DBAG darstellt. Die DBAG wurde 2025 erneut als Marktführer im Bereich Management-Buy-outs (MBO) ausgezeichnet, wobei über 90 Prozent der Transaktionen familiengeführte Unternehmen betreffen.

Die 2021 gegründete DBAG Italia hat bereits mehrere Investitionen in italienische Familienunternehmen getätigt, darunter der Marktführer Pmflex. Diese Erfolge belegen die Wertschöpfungskompetenz der DBAG im italienischen Markt. Das Portfolio umfasst auch führende Unternehmen in den Bereichen Recycling und Luxusgüterzulieferung.

Der Führungswechsel an der Spitze der DBAG, bei dem Tom Alzin das Sprecher-Amt von Torsten Grede übernahm, sichert die Kontinuität des Unternehmens. Alzin und sein Kollege Jannick Hunecke haben in ihrer Laufbahn über 3 Milliarden Euro in 42 Transaktionen investiert. Zudem wurde das Produktangebot durch die Mehrheitserwerbung an ELF Capital um Private Debt erweitert, was die DBAG zur umfassenden Finanzierungsplattform für den Mittelstand macht.

Die DBAG-Aktie hat sich in den letzten 20 Jahren stark entwickelt, mit einer Verdopplung des Kurses und stabilen Dividenden. Die DBAG blickt optimistisch in die Zukunft und plant, weiterhin nachhaltige Wachstumsstrategien zu verfolgen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und innovativen Finanzierungslösungen ist die DBAG gut positioniert, um auch in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich zu sein.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 25,18EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.