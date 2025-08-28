DEFAMA verkauft Immobilien für 8,25 Mio. Euro – Wachstumskurs gesichert!
Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat kürzlich drei Immobilien an namhafte Lebensmittelhändler verkauft, darunter Standorte in Templin, Brand-Erbisdorf und Waltershausen. Die Gesamtfläche der verkauften Objekte beträgt etwa 9.800 Quadratmeter, von denen derzeit 73% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete dieser Immobilien belief sich zum 30. Juni 2025 auf 670.000 Euro. Der Gesamtverkaufspreis für die drei Standorte liegt bei 8,25 Millionen Euro, was DEFAMA einen Liquiditätszufluss von über 4 Millionen Euro nach Steuern einbringt. Diese Transaktionen führen zu einem positiven Einmaleffekt von mehr als 3 Millionen Euro vor Steuern.
Die Abwicklung des Verkaufs in Templin fand bereits im Juli 2025 statt, während die Verkäufe in Brand-Erbisdorf und Waltershausen für das vierte Quartal 2025 geplant sind. DEFAMA plant, die freigesetzten Mittel für den Erwerb weiterer Handelsimmobilien sowie für Investitionen in das bestehende Portfolio zu nutzen. Die Deutsche Fachmarkt AG hat sich auf kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland spezialisiert, wobei die Bonität der Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100.000 Euro zu den wichtigsten Kaufkriterien gehören.
Im ersten Halbjahr 2025 konnte DEFAMA zudem den Funds From Operations (FFO) um 8% auf 5,5 Millionen Euro steigern. Der Umsatz lag bei 15,2 Millionen Euro, während das Nettoergebnis 1,8 Millionen Euro betrug. Im Vergleich zum Vorjahr war das Ergebnis durch einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf eines Fachmarktzentrums beeinflusst. Trotz dieser Herausforderungen zeigt DEFAMA durch die aktuellen Verkäufe und die bereits erzielten Vermietungserfolge, dass das Unternehmen auf einem stabilen Wachstumskurs ist.
Die Strategie von DEFAMA, sich von weniger rentablen Immobilien zu trennen und gleichzeitig in vielversprechende Standorte zu investieren, wird als langfristig profitabel angesehen. Der Verkauf der drei Immobilien wird als Teil eines durchdachten Konzepts betrachtet, das darauf abzielt, die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens zu steigern. DEFAMA strebt an, einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden und plant, die Dividende in Zukunft weiter zu erhöhen.
Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 28,30EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.