DEFAMA verkauft Immobilien für 8,25 Mio. Euro – Wachstumskurs gesichert!

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat kürzlich drei Immobilien an namhafte Lebensmittelhändler verkauft, darunter Standorte in Templin, Brand-Erbisdorf und Waltershausen. Die Gesamtfläche der verkauften Objekte beträgt etwa 9.800 Quadratmeter, von denen derzeit 73% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete dieser Immobilien belief sich zum 30. Juni 2025 auf 670.000 Euro. Der Gesamtverkaufspreis für die drei Standorte liegt bei 8,25 Millionen Euro, was DEFAMA einen Liquiditätszufluss von über 4 Millionen Euro nach Steuern einbringt. Diese Transaktionen führen zu einem positiven Einmaleffekt von mehr als 3 Millionen Euro vor Steuern.

Die Abwicklung des Verkaufs in Templin fand bereits im Juli 2025 statt, während die Verkäufe in Brand-Erbisdorf und Waltershausen für das vierte Quartal 2025 geplant sind. DEFAMA plant, die freigesetzten Mittel für den Erwerb weiterer Handelsimmobilien sowie für Investitionen in das bestehende Portfolio zu nutzen. Die Deutsche Fachmarkt AG hat sich auf kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland spezialisiert, wobei die Bonität der Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100.000 Euro zu den wichtigsten Kaufkriterien gehören.