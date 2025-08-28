CEWE startet Aktienrückkauf: 250.000 Aktien für 20 Millionen Euro!

Das Unternehmen beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien für die von der Hauptversammlung genehmigten Zwecke zu verwenden. Der Rückkauf wird ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) im elektronischen Handel durchgeführt. Ein unabhängiges Kreditinstitut wird mit der Durchführung des Rückkaufs beauftragt, wobei es die Entscheidungen über den Zeitpunkt und das Volumen der Käufe unabhängig von CEWE treffen wird. Dies soll sicherstellen, dass die Transaktionen im Einklang mit den geltenden Vorschriften und der Hauptversammlungsermächtigung erfolgen.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA, ein führender Fotodienstleister mit Sitz in Oldenburg, hat am 25. August 2025 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Im Zeitraum vom 26. August 2025 bis zum 17. April 2026 plant das Unternehmen, bis zu 250.000 eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 20 Millionen Euro über die Börse zurückzukaufen. Dies entspricht etwa 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage einer Ermächtigung, die von der Hauptversammlung am 15. Juni 2022 erteilt wurde, die es CEWE erlaubt, bis zu 10 Prozent des Grundkapitals in eigenen Aktien zu erwerben.

Die CEWE-Aktie reagierte positiv auf die Ankündigung des Rückkaufs und stieg um bis zu drei Prozent, nachdem sie zuvor bereits leicht im Plus lag. Dies deutet darauf hin, dass der Markt den Rückkauf als ein positives Signal für das Unternehmen und seine Aktionäre wertet. Aktienrückkäufe sind oft ein Zeichen für das Vertrauen des Unternehmens in die eigene wirtschaftliche Lage und können den Wert der verbleibenden Aktien erhöhen, indem sie die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien reduzieren.

Das Unternehmen wird über den Verlauf des Rückkaufs regelmäßig informieren und die entsprechenden Informationen auf seiner Website im Bereich 'Investor Relations' bereitstellen. Die Transparenz und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sind für CEWE von großer Bedeutung, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktintegrität zu wahren.

Insgesamt zeigt dieser Schritt, dass CEWE aktiv Maßnahmen ergreift, um den Wert für seine Aktionäre zu steigern und gleichzeitig die Flexibilität in der Kapitalstruktur zu wahren. Der Aktienrückkauf ist ein strategisches Instrument, das in der aktuellen Marktsituation als sinnvoll erachtet wird.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 96,60EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.