CTS Eventim: Analysten sehen trotz Rückschlag attraktive Kaufgelegenheit!

Die CTS Eventim-Aktie hat kürzlich einen dramatischen Rückgang von fast 20 % erlebt, was auf die schwachen Quartalszahlen zurückzuführen ist. Langfristig wird dieser Rückgang jedoch als temporär angesehen. Analysten raten dazu, die Zahlen genauer zu betrachten, da eine voreilige Entscheidung, die Aktie zu verkaufen, möglicherweise ein Fehler sein könnte.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die CTS Eventim AG, einen der führenden Ticketverkäufer und Eventanbieter in Deutschland, von 120 auf 115 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem aktuellen Kommentar betont Analyst Gerhard Orgonas, dass der Rückschlag nach den schwachen Quartalsergebnissen eine attraktive Einstiegschance für Investoren darstellt. Trotz der jüngsten Herausforderungen bleibt das Ticket-Geschäft stabil, und der Kostendruck im Bereich Live Entertainment wird als vorübergehend eingeschätzt.

Im Detail zeigt sich, dass das Segment Live Entertainment im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 3,3 % auf 894,4 Millionen Euro verzeichnete. Dieser Anstieg wurde durch die erfolgreichen Jubiläumsausgaben der ausverkauften Festivals Rock am Ring und Rock im Park unterstützt. Allerdings belasteten erhöhte Vorlauf- und Durchführungskosten sowie Reorganisations- und Konsolidierungsaufwendungen aus der Integration von Übernahmen, wie See Tickets und France Billet, die operative Entwicklung erheblich. Der operative Gewinn des Live Entertainment-Segments fiel um fast die Hälfte auf 12,4 Millionen Euro.

Zusätzlich zu den Analystenkommentaren gibt es auch interne Entwicklungen, die das Vertrauen in das Unternehmen stärken könnten. Der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg hat kürzlich Aktien im Wert von 4,9 Millionen Euro erworben, was als positives Signal für die Marktteilnehmer gewertet wird.

Insgesamt zeigt die Analyse von Berenberg, dass trotz der aktuellen Herausforderungen und der gesenkten Prognosen das langfristige Potenzial von CTS Eventim nicht unterschätzt werden sollte. Investoren sind aufgefordert, die Situation genau zu beobachten und die Chancen, die sich aus den jüngsten Rückschlägen ergeben, zu nutzen.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 81,28EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.