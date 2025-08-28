Sto SE: Umsatzrückgang und Herausforderungen – Was erwartet uns 2025?

Die Schwierigkeiten wurden durch ungünstige Witterungsbedingungen, die die Bauaktivitäten im ersten Quartal beeinträchtigten, und durch unberechenbare Rahmenbedingungen in mehreren Ländern verstärkt. Diese Faktoren führten zu einer verringerten Nachfrage und einem erhöhten Wettbewerbs- sowie Preisdruck, was die Ertragslage zusätzlich belastete. Trotz eines Kostensenkungsprogramms, das insbesondere Einsparungen im Personalbereich vorsah, konnte der Rückgang nicht aufgehalten werden. Die Belegschaft wurde um etwa 4 % reduziert, wobei der Rückgang vor allem außerhalb Deutschlands stattfand.

Die Sto SE & Co. KGaA, ein führender Hersteller von Farben und Dämmstoffen, sieht sich im ersten Halbjahr 2025 mit anhaltenden Herausforderungen konfrontiert. Die Schwäche in der Baubranche, geprägt von einer Investitionszurückhaltung und steigenden Baukosten, hat zu einem Rückgang von Umsatz und Ergebnis geführt. Der Konzernumsatz fiel um 2,3 % auf 777 Millionen Euro, während das Vorsteuerergebnis um fast 16 % auf 25,6 Millionen Euro sank. Der Gewinn, der den Aktionären zusteht, verringerte sich von 20,4 Millionen Euro auf 16,3 Millionen Euro.

Im Juli 2025 setzte sich der negative Trend fort, da der Umsatz erneut unter den Erwartungen lag. Der Vorstand um Rainer Hüttenberger bestätigte zwar die Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 1,57 Milliarden Euro, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der wachsenden Unsicherheit, die eine präzise Vorhersage erschwert. Branchenexperten erwarten, dass die von der Bundesregierung beschlossenen Sondermittel für Infrastrukturprojekte erst ab 2026 positive Auswirkungen auf die Bauwirtschaft haben könnten.

Die Ertragslage des Unternehmens blieb angespannt, und das EBIT fiel auf 25,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 13,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Umsatzrendite sank auf 3,3 %. Die solide Finanzlage des Unternehmens zeigt sich in einer Eigenkapitalquote von 62,2 % und einem Netto-Finanzguthaben von 92 Millionen Euro.

Insgesamt bleibt Sto optimistisch, was die langfristige Entwicklung betrifft, sieht sich jedoch kurzfristig mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die die Geschäftsentwicklung belasten. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Auswirkungen der aktuellen Marktentwicklungen zu bewältigen und die gesetzten Ziele zu erreichen.

Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 124,9EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.