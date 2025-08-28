TAG Immobilien AG: Stimmrechtsänderung und erfolgreiche Anleiheplatzierung!
Die TAG Immobilien AG hat am 25. August 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die am 21. August 2025 durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR erreicht wurde. Der neue Stimmrechtsanteil der Versorgungsanstalt beträgt nun 2,90 %, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 4,71 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der TAG Immobilien AG beläuft sich auf 189.034.941.
Am 27. August 2025 gab die TAG zudem bekannt, dass sie erfolgreich eine unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von 300 Millionen Euro platziert hat. Diese Anleihe hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und einen Kupon von 3,625 % p.a. Die Mittel aus dieser Anleihe werden zur Refinanzierung des Erwerbs eines Portfolios von etwa 5.300 Mietwohnungen in Polen verwendet, dessen Kaufpreis rund 565 Millionen Euro beträgt. Die Emission der Anleihe war mehr als achtfach überzeichnet, was auf ein starkes Interesse der Investoren an der TAG und ihrem Geschäftsmodell hinweist.
Die Refinanzierung der Akquisition in Polen wurde durch eine vorherige Kapitalerhöhung und die Aufstockung einer Wandelschuldverschreibung unterstützt, die zusammen einen Bruttoemissionserlös von 288 Millionen Euro generierten. Diese Maßnahmen haben es der TAG ermöglicht, eine zuvor vereinbarte Brückenfinanzierung über bis zu 600 Millionen Euro nicht in Anspruch nehmen zu müssen.
Die Ratingagentur Moody’s hatte bereits im Juni 2025 den Ausblick für das bestehende Investment Grade Rating der TAG auf „positiv“ gesetzt. S&P Global folgte diesem Trend und erhöhte am 20. August 2025 ebenfalls den Ausblick auf „positiv“. CFO Martin Thiel äußerte sich erfreut über die erfolgreiche Refinanzierung und die starke Liquiditätsposition des Unternehmens, die es der TAG ermögliche, weiterhin attraktive Marktchancen zu nutzen und nachhaltig zu wachsen.
Insgesamt zeigt die TAG Immobilien AG durch diese Maßnahmen eine solide finanzielle Strategie und ein starkes Vertrauen der Investoren in ihre zukünftige Entwicklung.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.
