Großbrand im Hamburger Hafen: Dramatische Rettungsaktion und Verletzte!

Der Brand brach am Nachmittag in einer Lagerhalle aus, nachdem ein Feuer in einem abgestellten Fahrzeug auf die Halle übergriff. Die Explosionen von mutmaßlich mit Lachgas gefüllten Druckgasbehältern führten dazu, dass Trümmerteile durch die Luft flogen und auch Einsatzfahrzeuge beschädigten. Um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten, wurden gepanzerte Wasserwerfer und Spezialfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr eingesetzt. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, darunter zwei Einsatzkräfte, die vermutlich leicht verletzt wurden.

Ein verheerender Großbrand in einer Lagerhalle im Hamburger Hafen hat am Montag zu einer dramatischen Situation geführt, bei der ein Mensch lebensbedrohlich und ein weiterer schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr Hamburg berichtete, dass die Lösch- und Aufräumarbeiten, die durch zahlreiche explodierte Gasdruckbehälter erschwert wurden, in der Nacht mit 320 Einsatzkräften fortgesetzt wurden. Die Feuerwehr schätzte, dass es Tage dauern könnte, bis alle Glutnester gelöscht sind.

Die Feuerwehr musste sich aufgrund der Gefahrenlage mehrere Hundert Meter zurückziehen, während das Feuer sich ausbreitete und auch angrenzende Industrieflächen sowie Nachbargebäude in Brand setzte. Das Dach der Lagerhalle stürzte vor Mitternacht ein, und am frühen Morgen wurde ein Teil des Gebäudes abgerissen, um gezielter löschen zu können.

Die stark frequentierte Autobahn A1 in der Nähe des Brandorts wurde ebenfalls von brennenden Trümmerteilen getroffen, was zu Verletzungen und einer teilweise vollständigen Sperrung der Autobahn führte. Der Verkehr staute sich auf bis zu zwölf Kilometer. Anwohner in den betroffenen Gebieten wurden über Warnapps und soziale Medien informiert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, da sich Rauch in Richtung Südosten ausbreitete.

Die Seeschifffahrt blieb von dem Brand unberührt, jedoch wurden Sperren für die Binnen- und Hafenschifffahrt eingerichtet. Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis sperrte Teile seines Werksgeländes, das an den Brand grenzte, und unterstützte die Löscharbeiten mit seiner Werksfeuerwehr.

Die Feuerwehr hob am frühen Morgen die Warnung vor starker Rauchentwicklung auf, nachdem die Lage stabilisiert war. Brandermittler sollen ihre Arbeit aufnehmen, sobald der Brandort von der Feuerwehr freigegeben wird.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,95EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.